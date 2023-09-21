Rusya, "dost ve tarafsız" ülke yatırımcılarına döviz piyasasında işlem izni verdi

Rus hükümeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "dost ve tarafsız" 30 ülkeden yatırımcılara Rusya'daki döviz piyasasında işlem yapma izni verdi.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:01
Rusya,
Abone Ol google-news

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, Rus döviz piyasasında hangi ülkelerden yatırımcıların işlem yapabileceği onaylandı.

Buna göre, listede Rusya'nın "dost ve tarafsız" şeklinde tanımladığı 30 ülke bulunurken, onaylanan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Hindistan da yer alıyor.

Onaylanan kararla söz konusu ülkelerden bankalar, aracı kurum ve şahıslar, Rus döviz piyasasında işlem yapabilecek.


Player Alanı
Rusya döviz ekonomi

İlgili Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Çin'e

Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Çin'e "tek kutuplu hegemonyaya direnme" çağrısı:
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, BM Genel Kurulu'nda konuştu: 'Dünya Rusya'ya karşı birleşmeli, Şeytan'a güvenilmez'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, BM Genel Kurulu'nda konuştu: 'Dünya Rusya'ya karşı birleşmeli, Şeytan'a güvenilmez'
Polonya'dan Rusya'ya tepki: Tahıl krizinin bedelini Polonyalı çiftçi ödemeyecek

Polonya'dan Rusya'ya tepki: Tahıl krizinin bedelini Polonyalı çiftçi ödemeyecek

En Çok Okunan Haberler