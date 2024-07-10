Rusya Merkez Bankası 'stabil coin' adımı

Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:49

Güncelleme: 10.07.2024 - 15:49

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Stabil coinler: Kullanımı ve düzenlenmesi konusunda tecrübeler" başlıklı raporda, stabil coinlerin düzenlenmesinin kapsamlı bir çalışma gerektirdiğine işaret edildi.

Konuya ilişkin otoriteler, piyasa katılımcıları ve uzman topluluklarla görüşmeler de yapılması gerektiği belirtilen raporda, stabil coinlere yönelik bağımsız bir varlık olarak ayrı bir tanıma ihtiyaç duyulduğu yönünde görüşlerin bulunduğu ifade edildi.

Raporda, uluslararası alanda henüz böyle bir tanımın yaygınlaşmadığına işaret edilerek, genel hukuki yapıların kullanımını içeren yaklaşımların daha yaygın olduğu kaydedildi.

'ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ'

Rusya'da halihazırda dijital hakların, dijital para birimlerinin düzenlendiği ve bu alandaki gelişmelerin hız kazandığı vurgulanan raporda, stabil coinlerin ülkedeki dolaşımına ilişkin kuralları belirleyecek bir mekanizmanın oluşturulmasına yönelik değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Raporda, "Stabil coinlerin Rusya'da ikamet edenler arasında ödeme aracı olarak kullanılması kabul edilemez" ifadesine yer verildi.

Stabil coinler, değeri dolar veya yuan gibi itibari para, emtia veya Bitcoin gibi kripto paralar cinsinden başka bir varlığa bağlı kripto para birimleri olarak ifade ediliyor.

Batılı ülkelerin bankacılık sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paraların kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştı.