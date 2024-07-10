Rusya: 'Hindistan petrol ihracatında ana pazarımız haline geldi'

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:48

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:48

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşmelerin ardından Rus devlet kanalı Rossiya-1'e açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Hindistan’a 2022’de 45 milyon ton petrol sevk ettiğini belirten Novak, "Geçen yıl ise 90 milyon ton sevk ederek petrol sevkiyatını iki kat artırdık. Bu aynı zamanda Hindistan’ın toplam petrol ithalatının yüzde 40’ına tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

Hindistan’ın Rus petrol sektöründe önemli yere sahip olduğuna işaret eden Novak, "Hindistan ana pazar haline geldi. Bugün Hindistan enerjide bizim kilit ortaklarımız arasında yer alıyor. 2021’de yalnız 5 milyon ton petrol sevk etmiştik. O dönemle kıyaslarsak neredeyse 20 katlık artış söz konusu." ifadesini kullandı.

'TİCARET HACMİ YÜZDE 60 ARTTI'

Novak, bugün yaptığı açıklamada, Rus petrolünün sevkiyatına yönelik Hindistan’la uzun vadeli anlaşma üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Rusya ile Hindistan’ın ticaret hacmi özellikle enerji kaynaklarının artan payıyla geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 65 milyar dolara yükselmişti.