Rusya-Ukrayna gerilimi küresel piyasalarda düşüşe neden oldu: Hisse senetleri ve güvenli limanlar etkilendi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:20

Güncelleme: 19.11.2024 - 17:20

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması küresel risk iştahını olumsuz etkiledi ve yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirdi. ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri bu gelişmelerle birlikte düşüş yaşadı.

PUTİN ABD'Yİ UYARDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye yönelik uyarılarında, Ukrayna'nın Amerikan yapımı füzelerle Rusya'nın derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verilmesinin ardından nükleer tehditlerin eşiğini düşürdüğünü belirtti. Rus haber ajanslarının aktardığına göre, Ukrayna Rusya'nın Bryansk bölgesine ABD yapımı altı uzun menzilli füze ile saldırdı.

Trade Nation'da piyasa analisti David Morrison, Avrupa kaynaklı düşüşlerin ABD vadeli işlemlerini de etkilediğini belirterek, Putin'in tehditlerinin belirsizliğini vurguladı. CBOE Volatilite Endeksi, beş Kasım seçimlerinden bu yana en yüksek seviyesine çıkarak on altı virgül seksene yükseldi.

GÜVENLİ LİMANLAR GÜÇLENDİ

ABD borsalarında vadeli işlemler, Dow E-minis'in 0,53, S&P 500 E-minis'in 0,31 ve Nasdaq 100 E-minis'in yüzde 0,19 düşüş göstermesiyle olumsuz bir seyir izledi. Yatırımcılar güvenli liman varlıklarına yöneldi. Altın, Japon Yeni ve devlet tahvilleri gibi varlıklara artan talep görüldü. Altın madencisi Barrick Gold 0,7, Harmony Gold Mining ise yüzde 4,3 değer kazandı.

Walmart, tatil sezonu öncesinde satış ve kar tahminlerini üst üste üçüncü kez yükseltmesiyle yüzde 3,2 değer kazandı. Savunma sektöründe ise bazı hisseler arttı. RTX Corp ve Lockheed Martin sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 1,1 yükseldi. Elektrikli araç üreticisi Tesla, otonom araç düzenlemeleri hakkında çıkan raporların ardından yüzde 0,7 değer kaybetti.

Nasdaq ve S&P 500, Pazartesi günü yükselişle kapanırken, Super Micro Computer şirketi yüzde 20,4 artış gösterdi. Ev geliştirme perakendecisi Lowe's ise yüzde 1,7 değer kaybetti. Incyte'in cilt tedavisi çalışmasındaki duraklama sonrası hisseleri yüzde 12 düştü.