Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle turizm gelirindeki hedef riske girdi

03 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Ukrayna-Rusya savaşının turizme etkileri ortaya çıkmaya başladı.

Ukrayna’daki psikolojik ve ekonomik etkilerin savaştan sonra da devam edeceğini söyleyen turizmciler, Rusların da ağır ekonomik yaptırımlarla alım gücünü kaybedeceğini ve turistik harcamalarını keseceğini öngörüyor. Bu nedenle yeme içmeden konaklamaya kadar turizm sektörünün bütün aktörleri, Ukraynalı ve Rus turistten vazgeçmeyi kabullenmiş görünüyor.

AVRUPAYI ETKİLER Mİ?

Ayrıca turizmcinin bir başka korkusu ise Türkiye’nin yanı başındaki savaş sebebiyle Avrupa’dan gelecek harcama gücü yüksek turistleri kaybetmek. Bakanlığın acilen devreye girip yeni pazarlara yönelik çalışmalar yapmasını talep eden sektör temsilcileri, yaklaşık 10 milyon turist kaybını telafi etmek için şimdiden tanıtımlar ve kampanyalar yapılmasını istiyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin 2022 için beklediği 35 milyar dolarlık turizm hedefinin büyük risk altında olduğunu belirtiyor.

Rus tur operatörleri ile yaptıkları görüşmelerde yaptırımlar sebebiyle charter yapacak uçak bulamadıklarını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Birliği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Rus turistten ümidi kestik, artık tamamen Avrupa’ya bağlandık, kaldık. Onlar da imaj sorunu sebebiyle bizi tercih etmezlerse turizmci bitmiş demektir. Sektörün 8 milyar dolar borcu var. Tüm ümidimizi bu sezona bağlamıştık. Bu sezonu da ölü geçirirsek otellerimizi, kalifiye işgücümüzü kaybederiz. Bakanlığın 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefi de gerçekleşemez” dedi.

Rezervasyonlarda yavaşlamalar başlamışken asıl iptallerin savaş sonrasında başlayacağını söyleyen Küçük Otelciler Birliği Başkanı Ertan Ustaoğlu ise şu yorumu yaptı: “İşin ekonomik ve psikolojik boyutu o zaman ortaya çıkacak. Ukrayna’dan gelecek ekim ya da kasım ayına kadar hareketlenme olmaz artık. Rus pazarı da savaş sonrası Rusya ekonomisi ve halkının alım gücüne bağlı olacak.”

"SAVAŞ UZAYACAK"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ise kamunun yeni pazarlar için çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Umarım yanılırım ama maalesef bu savaşın uzayacağı aşikâr. Ukraynalılar büyük bir yıkım yaşıyor, Ruslar da ekonomik yıkım yaşayacaklar. Bu iki pazarı unutalım artık. Turizm Bakanlığı acilen yeni pazarlara dönük çalışmalar yapmalı ve nitelikli turistleri çekmeliler” dedi. Rusya’nın ekonomisini ayakta tutabilmek için yurttaşlarına başka ülkelere seyahat etmemesi propagandası yaptığını söyleyen Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer de Ukrayna ile birlikte Rus turistte de önemli kayıplar olacağını belirtti. Demirer, mart sonuna kadar çatışmalar kalıcı olarak durursa Avrupalı turist şansının hâlâ devam ettiğini söyledi.