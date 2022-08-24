Rusya'da otomobil üretimi yüzde 80,6 azaldı
Rusya'nın sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 gerilerken otomobil üretimi yüzde 80,6 azaldı.
Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düşerken, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 yükseldi.
Rusya’da otomobil üretimi ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 düştü.
Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.
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