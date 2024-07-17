Rusya'nın elektrik arzı kısıtlandı

Rusya'nın güneyindeki Rostov Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yaşanan arıza nedeniyle elektrik arzının kısıtlandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:11
Rusya'nın elektrik arzı kısıtlandı
Abone Ol google-news

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, elektrik talebindeki yoğun artış nedeniyle Rostov NGS’deki elektrik üretim ekipmanında arıza çıktığı belirtildi.

Arıza nedeniyle bölgeye yönelik elektrik arzında kısıtlama yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, uzmanların santraldeki arızanın onarımı için gerekli çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’dan yapılan açıklamada da Rostov NGS’deki türbin jeneratöründe arızanın çıktığı ve bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu belirtildi.


Rusya Enerji Bakanlığı haberleri Nükleer santral haberleri Arıza haberleri

İlgili Haberler

Rusya'da benzin ihracatı tekrar yasaklanabilir

Rusya'da benzin ihracatı tekrar yasaklanabilir
Rusya, döviz gelirlerini satma zorunluluğunu hafifletti

Rusya, döviz gelirlerini satma zorunluluğunu hafifletti
Rusya'da limanların kargo hacmi azaldı

Rusya'da limanların kargo hacmi azaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler