Rüzgâr türbini kanadı üreten TPI Composites toplusözleşme masası kurulmadan battı: Emekçiyi ortada bıraktılar

İzmir’de 2 bin 800 kişinin çalıştığı rüzgâr türbini kanadı üreten ABD merkezli TPI Composites’te işçilerin mağduriyeti büyüyor. Dört aydır grevde olan fabrikanın sessiz sedasız Dubai merkezli XCS Composites’e devri belirsizliği artırırken Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Cem Turan, “paravan şirket” şüphesiyle hükümete çağrı yaptı. Menemen Serbest Bölge ve Çiğli-Sasalı’daki rüzgâr türbini kanadı üreten tesisler aylardır faaliyette değil.

Toplusözleşme masasında yüzde 120 oranında zam talep eden işçiler, yüzde 30 teklif karşısında 13 Mayıs’ta greve çıktı ve teklifin yüzde 80’e yükseltilmesinin ardından da greve devam kararı aldı. Yönetimin işyerinin durumunun kötü olduğunu ve üretime başlanması gerektiğini bildirmesiyle, işçiler iflas verilmemesi için sendikadan son teklifi imzalamak üzere masaya oturmasını istedi.

İşçiler sözleşme beklerken şirket 11 Ağustos’ta ABD’de iflas başvurusu yaptı. 4 Eylül’de ise fabrikanın Dubai merkezli XCS Composites’e devredileceği açıklandı, 19 Eylül’de devir işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Sürece ilişkin soru işaretleriyle işçiler, geçen hafta topluca sendika binasının önüne gitti. Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Cem Turan, XCS’nin avukatlarıyla görüştüklerini söyledi.

PARAVAN ŞÜPHESİ

Fabrika devredildi ama aylardır ücretini alamayan işçilerin mağduriyetleri giderilmedi. Tüm çalışanlar adına Cumhuriyet’e konuşan bir işçi, “Günlerdir sesimizin duyulmasını istiyoruz, muhatap bulamıyoruz. SGK çıkışlarımız yapılmadığı için iş arayamıyoruz. Kendimiz feshedersek bütün haklarımız yanıyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz. XCS, Nisan 2025’te kurulmuş ve bugüne kadar hiçbir faaliyeti olmamış. Bu şirketin bu kadar çok borcu olan işletmeyi nasıl aldığını anlayamıyoruz, bize göre bu bir paravan şirket. Burada büyük bir dolandırıcılığın döndüğünü düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HER İKİ ŞİRKET DE SORUMLU’

İş hukukçusu ve çalışma ekonomisti Dr. Murat Özveri, işçilerin karşı karşıya kaldığı süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: Devir ile birlikte grevin muhatabı devralan işveren olur. Grev devralan işverenle anlaşana kadar sürer. Eski işveren ise devirden sonraki iki yıl boyunca, devir tarihindeki ücretler esas alınarak hesaplanan işçi alacaklarından yeni işverenle birlikte sorumludur. Devir sonrası iflas kararı verilirse iflas masası işveren yerine geçer, süreci masa yürütür”

‘BAKANLIK DEVREYE GİRSİN

PETROL-İş İzmir Şube Başkanı Cem Turan ellerinde bir kanıt olmasa da işçilerin “paravan” şüphelerinde haklı olduğunu belirterek şunları aktardı:

“Biz XCS’nin avukatına ulaştık, kendisi çalışmalar yaptıklarını ve beklememiz gerektiğini ifade etti, mecburen bekliyoruz. Bu devir olmasaydı TPI’nın iflasının kesinleşmesi ihtimaller arasındaydı. O durumda alacaklar için hukuki süreci işletebilirdik. Şu an resmi grev sürdüğü ve herhangi bir iflas kararı da olmadığı için bir şey yapamıyoruz. Hükümete çağrı yapıyoruz, artık ilgili bakanlıkların devreye girmesi gereken bir durumdayız."