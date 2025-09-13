Sabancı'da 100. yıl kutlaması

Hacı Ömer Sabancı tarafından temelleri 1925 yılında kurulan Sabancı Topluluğu, 100. yıl kutlaması için İstanbul'da konser düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldığı etkinliğe Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, Sabancı Ailesi üyeleri, Sabancı Topluluğu'nun mevcut ve eski yöneticileri, topluluk çalışanları ve paydaşları başta olmak üzere 1000'e yakın davetli katıldı.

Organizasyonda, zaman tünelinde oluşturulan görseller, davetlileri Sabancı'nın bu asırlık yolculuğuna ortak etti. Fuaye alanındaki nostaljik fotoğraflar, pamuk ticareti girişimiyle başlayan yolculuğu resmetti.

Konser öncesinde gösterilen, Hacı Ömer Sabancı'nın amcası Hacı Ahmet Sabancı ile Kayseri'den Adana'ya yürüyerek ulaşmasını konu alan 'Birlikteliğin 100'ü' temalı film, Cumhuriyet'in kazandırdığı güven ve inançla temelleri atılan topluluğun 100 yıldır Türkiye'ye hizmet etme vizyonunu vurguladı.

PAMUK TİCARETİ İLE BAŞLANDI

Açıklamada etkinliğin açılışındaki konuşmasına yer verilen Hayri Çulhacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hemen sonrasında Hacı Ömer Sabancı'nın Adana'daki küçük ticarethanesinde, pamuk kantarını satın alarak pamuk ticaretine başlamasının üzerinden tam 100 yıl geçtiğine değinerek, ''Sadece bir yıl dönümünü değil, bu topraklara duyulan sadakati, birlikte başarma iradesini ve yüzyıllık emeği de anıyoruz. Bu yolculuk, geçmişe saygıyla, bugüne güvenle ve geleceğe olan inançla yüründü'' değerlendirmesinde bulundu.

BORSAYA 70'LERDE AÇILDI

Hayri Çulhacı, Sabancı'da ortaklık kültürünün kuruluştan itibaren iş yapış şekli olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

''1970'li yıllarda menkul kıymetler borsasının ne olduğunun pek bilinmediği bir dönemde, Sabancı Grubu, Akçimento'yu, Lassa'yı, Kordsa'yı, Olmuksa'yı halka açtı. Yine bu dönemlerde ve takip eden yıllarda Toyota, Dupont, Bekaert, Bridgestone, Heidelberg, E.On, Carrefour, Ageas ve bunun gibi daha nice büyük uluslararası şirketlerle iş ortaklıkları kuruldu. Özellikle uluslararası ortaklıklarımız, bizim için yalnızca sermaye ya da teknoloji değil, aynı zamanda kurumsal yönetim kültürü, disiplin ve vizyon anlamında büyük katkılar sağladı.''

Sabancı'nın 100 yıllık yolculuğunda geleceğe inancını hiçbir zaman kaybetmediğini kaydeden Çulhacı, ''Bu yüzyılda birçok değişiklikler yaşadık. Önümüzdeki yüzyılın bir öncekinden daha hızlı ve çetin geçeceğini, değişikliklerin daha yoğun olacağını biliyoruz. Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği çağımızda rekabetçi kalabilmek, teknolojiye ayak uydurabilmek ve dalganın üstünde sörf yapabilmek çok önemli'' ifadelerini kullandı.

Çulhacı, Hacı Ömer Sabancı'nın ''Bu topraklardan aldığını bu toprakların insanlarıyla paylaşma'' prensibinin, bugün hâlâ tüm topluluğun faaliyetlerine yön verdiğini de ifade etti.