Sabancı Holding, ABD'de enerji işine girdi

11 Ekim 2022 Salı, 09:30

Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni ekonomi odaklı büyüme, küresel ayak izini pekiştirme ve geleceğin teknolojilerini geliştirme stratejileri doğrultusunda, tek ve kurucu ortağı olduğu, yenilebilir enerji ve iklim teknolojileri alanlarında yatırım yapmak üzere Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. çatısı altında yurt dışı yenilebilir enerji santral yatırımları ve başta ABD ve Avrupa merkezli olmak üzere çeşitli girişim sermayesi fonlarına ve start-up'lara stratejik yatırımlar yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda; Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. tarafından ABD'li fon yönetim şirketlerinden biri olan Safar Partners ile uzun vadeli stratejik ortaklık kuruldu.

Bu stratejik ortaklık ile birlikte Safar Partners'ın çeşitli fonlarına ve bu sayede Safar Partners ağındaki start-up'lara doğrudan yatırım yapma hakkı elde edildiği ve ilk etapta füzyon teknolojisini hayata geçirme kabiliyeti yüksek bir girişim olan Commonwealth Fusion Systems ile derin jeotermal enerji teknolojileri geliştiren Quaise Energy gibi küresel enerji sorununa kalıcı ve temiz çözümler sağlamayı hedefleyen fon ve start-up'lara yatırımlar yapıldığı ifade edildi.

YENİ ENERJİ ŞİRKETİ

Açıklamada ABD'de yenilebilir enerji portföyü kurulması amacıyla paylarının tamamı Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'ye ait olmak üzere Delaware merkezli Sabancı Renewables Inc. şirketinin kurulduğu belirtildi.

Sermayesinin tamamı dolaylı olarak holdinge ait olan Sabancı Renewables Inc. şirketinin ABD'de 272 MW'lık güneş enerjisi santrali kurulmasına ilişkin proje lisans alımını tamamladığı belirtilirken söz konusu santral yatırımı için Mühendislik, Satınalma ve İnşaat Sözleşmesi (EPC) imzalandığı ve projenin 2024 yılı ortasında tamamlanmasının hedeflendiği duyuruldu.