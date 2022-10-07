Bulgaristan: Türkiye ile enerji alanındaki ilişkilerimizi geliştirmek önemli

07 Ekim 2022 Cuma, 12:20

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı aralarında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli ikili görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin konusunun "enerji" olduğunu söyledi.

Radev, Türkiye'nin, Bulgaristan'ın "çok önemli ortağı, komşusu ve müttefiki" olduğunu dile getirdi.

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara dikkat çeken Radev, "Enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye ile enerji alanındaki ilişkilerimizi geliştirmek önemlidir" dedi.

Radev, "Şimdilik net ve uzun vadeli bir sözleşme ile belirlenen tek güvenli gaz Türkiye'den geçen Azerbaycan gazıdır" dedi.

Radev ayrıca, sıvılaştırılmış gaz (LNG) tankerlerinin sevkıyatı konusunda Türkiye'nin rolünün "önemli" olduğunu belirtti.