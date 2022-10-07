Bulgaristan: Türkiye ile enerji alanındaki ilişkilerimizi geliştirmek önemli
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile enerji konusunda olumlu görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı aralarında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli ikili görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin konusunun "enerji" olduğunu söyledi.
Radev, Türkiye'nin, Bulgaristan'ın "çok önemli ortağı, komşusu ve müttefiki" olduğunu dile getirdi.
Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara dikkat çeken Radev, "Enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye ile enerji alanındaki ilişkilerimizi geliştirmek önemlidir" dedi.
Radev, "Şimdilik net ve uzun vadeli bir sözleşme ile belirlenen tek güvenli gaz Türkiye'den geçen Azerbaycan gazıdır" dedi.
Radev ayrıca, sıvılaştırılmış gaz (LNG) tankerlerinin sevkıyatı konusunda Türkiye'nin rolünün "önemli" olduğunu belirtti.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- İsrail’e 4 yıl sonra büyükelçi ataması
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme