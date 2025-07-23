Sağlık Bakanlığı açıkladı: Sigara içenlere de ceza uygulanacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, “Dumansız Türkiye” uygulamasında yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Demirkol, "Bu denetimde daha da hassas olduğumuz konu; artık içen bireye de ceza uygulama, yani bireysel cezanın da işletmeyle beraber uygulanacağını tekrar hatırlatmak istiyoruz" dedi.

DUMANSIZ TÜRKİYE KONUSUNDA YENİ YOLCULUK

Demirkol, "‘Dumansız Türkiye’ konusunda bu hafta itibarıyla başka bir heyecan ve motivasyonla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

DENETİMLER ARTACAK

Demirkol, 2025 yılı içerisinde çapraz ve rutin denetimlerin daha sık yapılacağını belirterek şunları söyledi:

İllerde ihbar ve rutin denetimler artırılacak.

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm illerde çevre illerden gelen ekiplerle kapsamlı kontroller yapılacak.

Kapalı alanlarda tütün kullanımına yönelik cezai yaptırımlar etkin bir şekilde uygulanacak.

2025’TE UYGULANAN CEZALAR

Demirkol, “Emniyet Müdürlüğümüzün ve kolluk kuvvetlerimizin de desteklediği bir ekiple bu denetimler pasif maruziyetten kaçınma ve kapalı alanda sigara içme ihlalinin ortadan kalkması için yoğun çalışıyorlar. Bu kapsamda sadece 2025 yılı içerisinde çapraz denetimlerde 4 bine cezai müeyyide uygulandı" diye konuştu.

BİREYSEL CEZA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Demirkol, "Bu denetimde daha da hassas olduğumuz konu; artık içen bireye de ceza uygulama, yani bireysel cezanın da işletmeyle beraber uygulanacağını tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bunun yanı sıra ideal kilonu öğren ve sağlıklı yaşa kapsamında, 10 milyona yakın vatandaşımızın sokakta boy ve kilosunu ölçtük. Bu kapsamda hemen yanında bir stant açarak sigara konusunda da bilgilendirme çalışmalarımız etkin bir şekilde devam etti. Yüzde 85 oranında bu kapsamda sigara bırakma polikliniklerimize başvuru arttı. Demek ki vatandaşımız sigarayı bırakmayı istiyor. Sadece bir destek, uzattığı eli tutan bir yapı istiyor. Bu kapsamda biz bu eli sımsıkı tutma noktasında yoğun çalışmayı devam ettiriyoruz" dedi.

HEDEF 1000 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ

Demirkol, "Son 3 ay içerisinde 150'ye yakın sigara bırakma polikliniği açıldı. Hedefimiz bu yıl sonunda 1000'e yakın sigara bırakma polikliniğini hayata geçirmek. Toplamda tüm sağlıklı hayat merkezlerimiz, ilçelerimiz, hastanelerimizde, vatandaşımızın uğradığı her sağlık tesisinde sigara bırakma polikliniğini uzman sertifikalı sigara bıraktırma hekimi tarafından vermek istiyoruz. 171 hattıyla zaten sigara bırakma konusunda bir ücretsiz danışma ve yönlendirme hattımız var. 171 hattı, yılda 6 defa arayarak takip ediyor. Ücretsiz sigara bırakma ilaçları veriyoruz. Bu kapsamda tüm hizmetlerimizi, sağlık tesislerimizi ücretsiz yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun bir teveccühü var. Bu kapsamda yerinde sigara bırakma politikasını ve online sigara bırakma danışmanlık hizmetini de hayata geçiriyoruz. Tüm Türkiye'de hem kapalı alanlarda hem de kurumlarda sigara içilmesinin önüne geçmek için yoğun denetimlerimizi artıracağız. Her kurumumuzda sigara ihlali olduğunda ceza kesmeye yetkili bir personel tanımlanmıştı. Onları yeniliyoruz. Hem asil hem de yedek üyelerle bunu aktif işleteceğiz. Kapalı alanlarda işletmelere ve bireysel cezalarımızı uygulayacağız" diye konuştu.

SİGARAYA KARŞI SEFERBERLİK

Demirkol, "Yılda 1,3 milyon insan sadece pasif etkileşimle ölüyor dünyada. Türkiye'de ise her yıl 100 bine yakın vatandaşımız sigara ve sigaraya bağlı sebeplerle ölüyor. Çok büyük bir oran. Her yıl 100 bin kişinin öldüğü büyük bir pandemi sigara. Sigara ve tütün ürünleri, bu denetimlerde elektronik sigara ve puff gibi satışı yasak olan ürünlerin de kolluk kuvvetleriyle yakın denetimi yapılacak ve bununla ilgili bir tespit yapıldığında el koyulacak. Yeni bir seferberliğin başladığını ifade ediyoruz. İstiyoruz ki dumansız bir Türkiye olsun. Ülkemizin tertemiz havası, dumansız bir şekilde o temizliğini ve kalitesini korumuş olsun" dedi.