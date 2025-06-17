Sağlık raporları ücretli oluyor: Bakanlıktan yeni karar!

Türkiye'de milyonlarca yurttaşı ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçirildi. 15 Haziran 2025 itibarıyla aile hekimlerinden alınacak bazı sağlık raporları için ücret alınması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu bu düzenlemeyle birlikte belirli raporlar artık ücretsiz verilmeyecek.

HANGİ RAPORLAR ÜCRETLİ OLACAK?

Yeni uygulamaya göre, ehliyet raporu, sporcu lisansı raporu, tek hekim sağlık raporu, hac ve umreye gidecekler için parmak izi raporu, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında istenen raporlar, akli meleke raporu ve yivsiz av tüfeği ruhsatı raporu gibi belgeler ücretli hale geldi. Yurttaşların bu raporları alabilmeleri için 250 TL ödeme yapmaları gerekiyor.

RAPOR ÜCRETLERİ NASIL ÖDENECEK?

Ödemeler doğrudan aile hekimine yapılmayacak. Sağlık raporu ücretleri Sağlık Bakanlığı’nın resmi ödeme sistemi üzerinden yatırılacak. Yurttaşlar, sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden ya da karekod uygulaması ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.