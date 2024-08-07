Sağlık turizmine yatırımlar artıyor

Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:02

Güncelleme: 07.08.2024 - 14:02

Türkiye sağlık turizminde Avrupa ve ABD’nin önemli destinasyonu olmayı sürdürürken bu alanda yeni yatırımlar da artıyor.

Son olarak Medicana Sağlık Grubu, İstanbul Zincirlikuyu’da sağlık turizmine önemli katkılar sağlayacak yeni hastanesini açtı.

Açılışta konuşan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, “ Şehrin merkezinde sağlık hizmeti almak isteyen insanlara, sosyal güvencelerini kullanabilecekleri şekilde sağlık hizmeti vermek bizim için çok önemli. Bu hastaneyi sağlık sektörüne sunduğumuz için çok mutluyuz. Özellikle organ nakli ve kemik iliğiyle ilgili de yurt dışından ciddi talep alıyoruz. Yurt dışındaki hastalar kanser cerrahisi, tümör cerrahisi için çok uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Biz bu hastaları kabul ederek sağ salim memleketlerine ulaşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Özkaya, Almanya, Romanya ve Macaristan’da yeni yatırımlara devam edeceklerini de söyledi.