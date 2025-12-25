Sağlıklı bir gelecek için toplumsal sorun ve sorulara ışık tutuluyor!

TUSGİD Başkan Yardımcısı Songül Özdağ moderatörlüğünde gerçekleşen programda dernek üyesi ve yöneticilerin sorularına da yanıt veren Uzman Klinik Psikolog Beste Bektaş ve Psikiyatrist Dr. Turan Çetin, psikolojik ve sosyolojik toplumsal travmalar, kaygılar, gelecek endişesi, teknoloji, madde ve kumar bağımlılığı, intihar vakaları ve ekonomik krizlerin getirdiği belirsizlikler gibi pek çok etkenin hayattaki stres düzeyini en üst seviyeye çıkardığını ifade ettiler. Temel sorunların başında istihdam ve toplumsal değerlerdeki dejenerasyon gibi sıkıntıların geldiği ifade edilen toplantıda iş dünyasının bu duruma ne gibi destek ve katkılar sunabileceği de detaylıca ele alındı.

“Psikolojik sağlamlık, bireyin stres, travma, kayıp ya da kronik zorluklar karşısında yalnızca “dayanabilme” kapasitesi değil; bu deneyimlere uyum sağlayabilme, işlevselliğini sürdürebilme ve bazı durumlarda psikolojik olarak yeniden yapılanabilme becerisidir” diyen Uzman Klinik Psikolog Beste Bektaş, “Uzun yıllar boyunca sağlamlık, kişilik özelliği gibi ele alınmış; “bazı insanlar güçlüdür, bazıları değildir” varsayımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak güncel psikoloji literatürü, psikolojik sağlamlığın dinamik, bağlamsal ve geliştirilebilir bir süreç olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Uzman Klinik Psikolog Beste Bektaş; “Psikolojik sağlamlık nedir, ne değildir?” başlıklı sunumunda şunları kaydetti:

“Psikolojik sağlamlık çoğu zaman yanlış biçimde “hiç etkilenmemek”, “duygulanmamak” ya da “her zaman pozitif kalmak” olarak anlaşılır. Oysa sağlam birey, zorlayıcı olaylardan etkilenmeyen kişi değildir; aksine etkilenen ama çökmeyen kişidir. Travma sonrası stres belirtileri göstermek, üzülmek, öfkelenmek ya da geçici işlev kayıpları yaşamak sağlamlığın yokluğu anlamına gelmez. Sağlamlık, bu belirtilerin zaman içinde regüle edilebilmesi ve kişinin yaşamla kurduğu bağın tamamen kopmamasıdır. Bu nedenle psikolojik sağlamlık, patolojinin yokluğu değil; stres karşısında esnek uyum kapasitesi olarak tanımlanır. Psikolojik Sağlamlığın Temel Bileşenleri: Araştırmalar, psikolojik sağlamlığın tek bir faktörden değil, birden fazla psikolojik ve çevresel bileşenin etkileşiminden oluştuğunu göstermektedir. Duygusal Düzenleme: Sağlam bireyler, yoğun duygular yaşamadıkları için değil; bu duyguları düzenleyebildikleri için işlevseldir. Özellikle olumsuz duyguların bastırılması değil, tanınması ve tolere edilmesi önemlidir. Duygusal kaçınma, kısa vadede rahatlatıcı olsa da uzun vadede sağlamlığı zayıflatır. Psikiyatrist Dr. Turan Çetin de “Psikolojik sağlamlık geliştirilebilir mi?” başlıklı sunumunda şunları kaydetti: “Evet ancak bu gelişim, popüler kişisel gelişim söylemlerindeki gibi “olumlama” ya da “pozitif düşünce” yoluyla gerçekleşmez. Psikolojik sağlamlık, özellikle şu süreçlerle güçlenir: Duygusal farkındalık ve regülasyon becerilerinin öğrenilmesi

Bilişsel çarpıtmaların fark edilmesi ve esnetilmesi

Kaçınma yerine kontrollü yüzleşme

Güvenli ilişkiler kurma ve sürdürme

Kendilik değerinin performanstan bağımsız olarak yapılandırılması Bu noktada psikoterapi, özellikle BDT ve travma odaklı yaklaşımlar, sağlamlığın gelişiminde önemli bir rol oynar. Amaç bireyi daha güçlü yapmak değil; daha esnek ve daha bütünlüklü hale getirmektir. Psikolojik sağlamlık, doğuştan gelen bir ayrıcalık değil; yaşam deneyimleri içinde şekillenen, kırılganlıkla birlikte var olan bir kapasitedir. Sağlam olmak, hiç düşmemek değil; düştüğünde kendini tamamen kaybetmeden yeniden ayağa kalkabilmektir. Bu nedenle psikolojik sağlamlık, insan olmanın zorluklarını inkâr etmeden, onlarla ilişki kurabilme becerisidir.”

Katılımcıların da görüşlerini dile getirdiği program sonunda TUSGİD Başkan Yardımcıları Songül Özdağ ve Yıldız İçyer tarafından sunumlarıyla katkılarından dolayı Suadiye Psikoterapi Merkezi kurucuları Uzman Klinik Psikolog Beste Bektaş ve Psikiyatrist Dr. Turan Çetin’e birer teşekkür plaketi takdim edildi.