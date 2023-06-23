Saint-Gobain’den 2050’de net sıfır karbon hedefi!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 11:14

Güncelleme: 23.06.2023 - 11:14

Sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümleriyle dünya lideri konumunda bulunan Saint-Gobain, inşaat sektörünün dekarbonizasyonunu hedefleyerek günlük hayatta sürdürülebilirlik ve performans sağlıyor. Şirket, sürekli inovasyon ve entegre çözümleri sayesinde karbon emisyonlarının azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve döngüselliğin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

2050’YE KADAR SIFIR KARBON HEDEFİ

Saint-Gobain Türkiye CEO’su Aykut Aydoğan, yeni projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İklim krizine dair yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki, yıkıcı etkilerinden kaçınabilmek için bugün alınacak tedbirler hayati önem taşıyor.” diyen Aydoğan, “Küresel hedefler ile uyum içindeyiz ve 2050’ye kadar karbon salımımızı sıfıra indirebilmek için çalışmalarımıza uzun zaman önce başladık.” ifadelerini kullandı.

Aydoğan sözlerine “Bireysel ve kolektif sağlığı, refahı iyileştiren büyük değişimlerin mimarı olmayı amaçlıyoruz. Bugünün temel ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesilleri tehlikeye atmadan daha iyi bir yaşam sürdürülmesine olanak sağlayacak çözümleri üretmenin sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.” diye devam etti.

2030’a kadar endüstriyel su tüketimini yüzde 50, enerjiden kaynaklı (Kapsam 1 ve Kapsam 2) karbon emisyonlarının yüzde 33 ve kazanılmayan üretim atıklarının da yüzde 80 oranında azaltılacağının altını çizen Saint-Gobain Türkiye CEO’su Aykut Aydoğan, “Geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını yüzde 30 artırırken, yüzde 100 geri dönüştürtülebilen ambalajlar kullanacağız ve bütün ürün gruplarımız için yaşam döngüsü analizlerini tamamlamış olacağız.” diye konuştu.

Sistematik hale getirilen çalışmalarını 2021 yılında oluşturdukları yol haritasıyla devam ettiklerini söyleyen Aydoğan, “Sürdürülebilirlik olgusunun öncelikle kendi içimizde kültür haline getirilmesinden başlayarak, çözümlerimize, yürüttüğümüz operasyonlarımıza, şirketlerimizin tüm iletişim süreçlerine ve pazara olan etkimize ayrı ayrı hedefler koyarak çalışmalarımıza hız kazandırdık.” dedi ve “ 5 ana konuyu ele alan yol haritamızda sürdürülebilirlik olgusunun öncelikle kendi içimizde kültür haline getirilmesinden başlayarak, çözümlerimize, yürüttüğümüz operasyonlarımıza, şirketlerimizin tüm iletişim süreçlerine ve pazara olan etkimize ayrı ayrı hedefler koyarak çalışmalarımıza hız kazandırdık.” diye de ekledi.

Merkezi Fransa’da bulunan şirketin ‘Sürdürülebilir Hareket Et’ programını da Türkiye’de harekete geçirdiklerini belirten Aydoğan, “2022 yılında ‘sürdürülebilir projelere adanmışlık’ üzerine çalıştık ve tüm şirket çalışanları olarak küçüklü büyüklü 105 sürdürülebilirlik projesi ürettik. İki tesisimiz için solar güneş paneli yatırım projelerini başlattık.” ifadelerine yer verdi.

“Biz Saint-Gobain olarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek vermeye ve herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe değer katan çalışmaları iş birliği içerisinde yapmaya devam edeceğiz.” diyen Aykut Aydoğan, “Sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizle emisyon azaltma hedeflerini gerçekleştirmek için faaliyet gösterdiğimiz tüm hizmetlerimizle gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmaya kararlıyız.” diyerek sözlerini noktaladı.