Sakarya’daki Tank Palet arazisinin bitişiğindeki 44 bin 131 metrekare büyüklüğündeki arazi özelleştiriliyor: Fabrika yanı satılık arazi!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan duyurusuna göre, satılacak yerler Ankara Çankaya, Beypazarı, Çorum Merkez, İstanbul Şile, Eyüpsultan, Van Tuşba, Aydın Didim, Sakarya Arifiye, İzmir Aliağa, Antalya Alanya, Muratpaşa’da bulunuyor. Sakarya Arifiye Arifbey’deki taşınmaz Tank Palet Fabrikası’nın hemen bitişiğinde yer alıyor. Toplam büyüklüğü 44 bin 131 metrekare. Geçici teminat bedeli 15 milyon lira.

İstanbul’da satılacak yerler Kemerburgaz’da bulunuyor. Bu yerlerin bazıları içerisinde binalar da bulunan yeşil alanlardan oluşuyor. Antalya Alanya Kestel’deki taşınmaz denize yakın noktada yeşil alan.

İhaleler bu ayın sonu ve mayıs ayının başında gerçekleştirilecek. Geçici teminat bedelleri 50 milyon liraya kadar çıkıyor. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile sonuçlandırılacak.

ÖDEME KOLAYLIĞI!

Teklifler TL cinsinden verilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin en az yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 30 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak. İhalelere yabancılar da katılabilecek.