Salgınla artan tasarruf bilinci ve ‘18 yaş altı’ BES adımı destek veriyor

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

Türkiye’de Ekim 2003’te resmen başlatılan, 2013’te ise yüzde 25 devlet katkısı uygulamasıyla ivme kazanan “gönüllü” bireysel emeklilik sistemi (BES), kısa süre önce devreye giren “18 yaş altı” adımıyla yeniden hareketli günler geçiriyor. Üstelik bu hareketlilik, 7 Eylül 2018’den beri geçilemeyen 6 milyon 968 bin 208 kişilik “net katılımcı sayısı” rekorunun da aşılmasına neden oldu.

SEKTÖR İYİ SINAV VERDİ

- Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 10 Eylül tarihli verilerine göre gönüllü BES’teki net katılımcı sayısı 6 milyon 970 bin 408 kişiye ulaştı. Bu katılımcıların fon tutarı 152.8 milyar lira, devlet katkısı fon tutarı da 22.8 milyar liraya ulaştı.

- 2017’de başlayan otomatik BES’te ise yine 10 Eylül itibarıyla net çalışan sayısı 6 milyon 32 bin 770 kişiye yükseldi. Böylece 6 milyon kişi sınırı da aşıldı. Otomatik BES’teki çalışanların fon tutarı 13.8 milyar lira, devlet katkısı fon tutarı da 647.5 milyon liraya ulaştı.

Son gelişmeleri yorumlayan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, şunlara dikkat çekti: “Pandemide birikim ve tasarruf yapmanın önemi ortaya çıktı. Küresel salgının yarattığı gelecek kaygısı tasarrufları olumlu yönde etkiledi. Alışkanlık ve önceliklerin değiştiği, güvence ve tasarruf bilincinin arttığı bu olağanüstü dönemde sektörümüz iyi bir sınav verdi. Bu durum BES’e katılımları ve tutundurmayı destekledi. Halihazırda yüzde 25 gibi benzersiz bir devlet teşviki olan sistemde BES fonlarının enflasyonun üzerinde seyreden getirileri ilginin artmasına yardımcı oldu. Ayrıca bu yıl 18 yaş altı bireyler de BES’e dahil olmaya başladı. Bu yaş grubunda yaklaşık 23 milyon kişi var. Yeni uygulama, gönüllü BES katılımcı sayısının artmasının nedenleri arasında yer alıyor.”

DOĞRU YOLLARDAN BİRİ

Benzer bir vurgu yapan Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ise şu hatırlatmayı yaptı: “Çocuğunun geleceğini düşünen herkese bütçelerine uygun katkı paylarıyla sisteme dahil olmalarını tavsiye ediyoruz. Hepimizin amacı çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması ve BES bunun için en avantajlı ve doğru yollardan biri.”

‘ACENTE UZMANLIĞI HER ZAMAN ÖNEMLİ OLACAK’

Dağıtım kanallarının dijitalleşmesini değerlendiren Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, acentelerin konumuna atıfla şu yorumu yaptı: “Kanallar değişebilir ama acentenin uzmanlığı her zaman en önemli konu olacak. Dijitale yeni müşteriye nasıl ulaşabilirim, maliyetlerimi nasıl düşürebilirim, çapraz satış nasıl yapabilirim gözüyle bakmalılar.”

Güzey, ayrıca mobil kanallara olan ilgi ve trafiğin gün geçtikçe arttığını ancak müşterilerin satın almada web sitesini daha fazla tercih ettiklerini belirtti.

İŞYERİ PAKETLERİNİ ‘YANGIN’LA GÜNCELLEDİLER

Aksigorta’nın, “işyeri paket sigortası”nı yenilediği açıklandı. Buna göre yangın paketi özelinde yapılan güncellemelerle yangın kâr kaybı, seyyar ECS ve makine kırılmasına bağlı kâr kaybı teminatlarının yanına kira kaybı teminatları da eklendi. Ayrıca toplam teminat bedelleri de 5-15 milyon TL arasına yükseltildi.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Böylelikle en büyük dağıtım kanalımız olan acentelerimiz de müşteri ihtiyaç ve beklentilerine çok daha kapsamlı bir şekilde yanıt verebilecekler” dedi.

‘İKLİM KRİZİNE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ ARTIRDIK’

Sürdürülebilirliği iş stratejisi olarak ele alan Allianz Türkiye’nin, üç hedefinden biri olan “iyi çevre” doğrultusunda, iklim krizine karşı farkındalık çalışmaları yürüten Yuvam Dünya Derneği ile işbirliği yaptığı açıklandı.

Kurumsal üye oldukları derneğin danışma kurulunda da yer aldığını hatırlatan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, şunları vurguladı:

“Derneğin enerji üretiminden endüstriye, tarımdan atığa, iş insanlarından yetişkinlere, gençlerden çocuklara kadar her alanda dönüşüm başlatma hedefine aktif olarak destek veriyoruz. İyi bir çevre için, toplumun iyiliği için, daha iyi bir kurum olmak için işimizi sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde dönüştürüyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Doğan Holding’e ait Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın, sigorta şirketi kuracağı açıklandı. 120 milyon lira sermayeli ve dijital bir platform olarak çalışacak şirketin adı Doğan Trend Sigorta olacak.

- TARSİM’in, “Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası” kapsamında dosya işlemleri tamamlanan 3 bin 532 köyde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 sigortalı üreticiye 214 milyon TL hasar ödemesi yaptığı açıklandı.

- Arex Sigorta’nın, yapılandırma çalışmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başladığı açıklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Süphanoğlu, “Sigorta sektörüne çok başarılı bir şirket kazandıracağız” dedi.

- MAPFRE’nin ana sponsorlarından olduğu Renault Alpine F1 Takımı’nın, 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak Formula 1 Türkiye Grand Prix 2021 yarışına güçlü hazırlandığı açıklandı.

- MetLife Emeklilik ve Hayat, “MetLife Benimle” programı kapsamında yeni hediye kampanyası başlattı. Müşteriler 20 Ekim’e kadar “metlife.com.tr”den çekiliş kodu alarak kampanyaya katılabilecek.