Samsung kârına çip darbesi

08 Ekim 2022 Cumartesi, 08:00

Samsung Electronics, küresel bilgisayar ve bellek çiplerindeki düşüşüne vurgu yaparak 2019’dan beri ilk kez şirket kârında düşüş yaşandığını duyurdu.

Analistler, tüketicilerin artan enflasyon karşısındaki tutumunun yanı sıra faiz oranları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi nedenlere işaret ederek, Samsung'un hafıza çipi siparişlerinin aşağı revize edilmiş olan beklentilerden de düşük gerçekleşebileceğini, fiyatların da daha fazla düşebileceğini söyledi.

Dünyanın en büyük hafıza çipi, akıllı telefon ve televizyon üreticisi Samsung, küresel tüketici talebinin etkili bir ölçütü olarak görülürken zayıf üçüncü çeyrek bilançosu, şirket performanslarına ve küresel ekonomiye dair beklentilerdeki karamsarlığı pekiştirdi.

Şirketin yayımladığı öncü bilançoya göre temmuz-eylül döneminde 10.8 trilyon won ($7.67 milyar) olan kârı geçen senenin aynı döneminde 15.8 trilyon won olarak gerçekleşmişti.

Samsung'un açıkladığı öncü kâr rakamı, Refinitiv'de yer alan 11.8 trilyon won tahmininin yüzde 8.5 altında kaldı.

DÜŞÜK TALEP ZORLU PİYASAYA İŞARET EDİYOR

Küresel çapta bellek çipi üreticileri, geçtiğimiz haftalarda bilgisayarlara ve akıllı telefonlara olan talebin beklenenden daha fazla zayıflamasının ardındani stokların arttığı ve veri merkezlerinin yanı sıra teknoloji sektöründen müşterilerinin siparişlerinin de kesilmesi nedeniyle daha zorlu bir piyasa yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunmuşlardı.