Samsung'un kârı çip fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 95 geriledi

Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:55

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:29

Samsung'un kârı, bellek çipi fiyatlarının düşmeye devam ettiği ve talep zayıf kaldığı için 2023'ün ilk çeyreğinde düştü.

Güney Koreli elektronik devi Samsung'un faaliyet kârı, bellek çipi fiyatlarının düşmeye devam etmesi ve talebin zayıf kalması nedeniyle ilk çeyrekte düştü.

Şirketin geliri 63,75 trilyon Kore wonu (yaklaşık 47,6 milyar dolar) oldu. Piyasa tahminlerine göre bu, Samsung'un kendi tahmini olan yaklaşık 63 trilyon Kore wonu ile aynı, ancak analistlerin beklediği 63,9 trilyon wonun altında gerçekleşti.

Şirketin faaliyet kârı 640 milyar Kore wonu (yaklaşık 478,55 milyon dolar), bir yıl önceki 14,12 trilyon wondan düştü. Şirket bu ayın başlarında ilk çeyrek karının 600 milyar Kore wonu olacağını söyleyen bir rapor yayınladı.

Bu, şirketin 2009'un ilk çeyreğinden bu yana en düşük faaliyet kârı.

Samsung, bu ayın başlarında karda büyük bir düşüş öngördükten sonra, SK Hynix ve Micron gibi daha küçük rakiplerin ardından bellek çipi üretiminde "anlamlı" bir kesinti yapacağını söyledi.