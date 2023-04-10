Samsung'un güncelleme desteğini kestiği telefona güncelleme!

Samsung'un ana güncelleme desteğini kestiği Galaxy S10, güvenlik güncellemesi aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:55
Samsung'un güncelleme desteğini kestiği telefona güncelleme!
Abone Ol google-news

Samsung yeni güncelleme vereceği cihazların listesini sürekli güncelliyor. Bazı eski modellere güncelleme desteği kesiliyorken, bazılarına yeni güncellemelerin geleceğinin müjdesi veriliyor.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Galaxy S10, S10e ve S10 Plus için ana güncellemelerin gelmeyeceği duyurulmuştu. Samsung, 2019 yılında çıkan ve oldukça da sevilen S10 serisi için verdiği bu kararı güvenlik güncelllemesi vererek kırmış görünüyor.

Nisan ayı için Galaxy S10 5G modeli için güncelleme yayınlandı. Ancak şu anda bazı ülkelerdeki kullanıcılar bu güncellemeyi aldı. Nisan ayının sonuna kadar daha fazla S10 kullanıcısının güvenlik güncellemesini alması bekleniyor.


Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 güncelleme geldi Samsung Galaxy S10 güncelleme desteği

İlgili Haberler

Samsung, kâr oranlarındaki yüzde 96'lık düşüşten sonra çip üretimini azaltacağını duyurdu

Samsung, kâr oranlarındaki yüzde 96'lık düşüşten sonra çip üretimini azaltacağını duyurdu
Samsung Galaxy Watch 6 için yeni detaylar ortaya çıktı

Samsung Galaxy Watch 6 için yeni detaylar ortaya çıktı
Samsung mu daha çok tercih ediliyor Apple mı?

Samsung mu daha çok tercih ediliyor Apple mı?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler