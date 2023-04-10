Samsung'un güncelleme desteğini kestiği telefona güncelleme!

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:55

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 07:55

Samsung yeni güncelleme vereceği cihazların listesini sürekli güncelliyor. Bazı eski modellere güncelleme desteği kesiliyorken, bazılarına yeni güncellemelerin geleceğinin müjdesi veriliyor.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Galaxy S10, S10e ve S10 Plus için ana güncellemelerin gelmeyeceği duyurulmuştu. Samsung, 2019 yılında çıkan ve oldukça da sevilen S10 serisi için verdiği bu kararı güvenlik güncelllemesi vererek kırmış görünüyor.

Nisan ayı için Galaxy S10 5G modeli için güncelleme yayınlandı. Ancak şu anda bazı ülkelerdeki kullanıcılar bu güncellemeyi aldı. Nisan ayının sonuna kadar daha fazla S10 kullanıcısının güvenlik güncellemesini alması bekleniyor.