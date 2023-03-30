Samsung üç telefonuna daha One UI 5.1'i sundu
Daha önce de pek çok modele gelen One UI 5.1 üç model için daha geldi.
Samsung, mart ayının başlarında Galaxy A52s ve Galaxy A51 5G için güncellemeyi sunmuştu. 30 Mart itibarıyla da Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini üç model için sunmaya başladı. Galaxy F22, Galaxy F23 5G ve Galaxy M23 5G.
SAMSUNG GÜNCELLEMEYİ DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR
Giriş ve orta segment telefonlarını da unutmayan Samsung, özellikle yoğun bir kullanıcıya sahip modellerin güncellemelerini hızla dağıtıyor.
Bu kapsamda Galaxy F22, F23 5G ve M23 5G modelleri güncellemeyi alıyor ancak One UI sürümünü alan bu modeller mart ayının güvenlik güncellemesini almıyor.
One UI 5.1 alacak olan modellerin tamamı ise şu şekilde:
Galaxy S22 5G
Galaxy S22+ 5G
Galaxy S22 Ultra 5G
Galaxy S21 5G
Galaxy S21+ 5G
Galaxy S21 Ultra 5G
Galaxy S21 FE 5G
Galaxy S20 LTE/5G
Galaxy S20+ LTE/5G
Galaxy S20 Ultra 5G
Galaxy S20 FE LTE/5G
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 20 LTE/5G
Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z Fold 3 5G
Galaxy Z Flip 3 5G
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip LTE/5G
Galaxy A33 5G
Galaxy A53 5G
Galaxy A73 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A72
Galaxy A52s 5G
Galaxy A52 LTE/5G
Galaxy A71 LTE/5G
Galaxy A51 LTE/5G
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A42 5G
Galaxy A03s
Galaxy A12 / A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A03
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M01
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab S8+ Ultra
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan-Destici görüşmesi sonra erdi
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Uzlaşma için son saatler
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Orkun Kökçü kimdir, nereli, kaç yaşında?