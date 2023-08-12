San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'den faiz mesajı

Yayınlanma: 12.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 07:00

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, temmuz enflasyonunda görülen ‘ılımlılaşmaya’ rağmen Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için yapacak işleri olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, temmuz enflasyon rakamının beklentiler doğrultusunda geldiğini kaydeden Daly “Zafer ilan edebileceğimiz bir veri değil. Hala yapacak çok işimiz var. Fed enflasyonu yüzde 2’lik hedefe döndürmek konusunda kararlı” ifadesini kullandı. Daly’nin bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunmuyor.

FAİZ 22 YILIN ZİRVESİNDE

Perşembe günü açıklanan verilere göre temmuzda enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 oldu. ABD Merkez Bankası temmuzda politika faizini yüzde 5,25 - 5,50 ile 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Vadeli kontratlarda bu sene ek bir faiz artışı fiyatlanmıyor.

Daly sonraki hamlelere karar vermek için gelecek verilere bakacaklarını belirtti.

Fed yetkilileri faiz artışının devam edip etmeyeceği konusunda farklı görüşlere sahip. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker Salı günü verdiği demeçte ekonomide sürpriz bir gelişme olmazsa faiz artışlarının sonlandırılabileceğini söyledi. Fed yönetim kurulu üyelerinden Michelle Bowman ise fiyat istikrarını sağlamak için faiz artışlarının devam etmesi gerekebileceğini belirtti.