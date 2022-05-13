Sanayi üretimi yıllık yüzde 9,6 arttı
Sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 9,6 arttı. Sanayi üretimi yıllık beklentisi yüzde 8,5 seviyesinde oluşmuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi, Mart 2022 verilerini yayımladı. Sanayi üretim endeksi şubat ayında 13,3 iken mart ayında 9,6’ya geriledi. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,8 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.
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