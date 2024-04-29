Sanayiciler hızlı tren istiyor

Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:42

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:42

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Ege illeri ile ilişkileri daha da geliştirme ve şehirler arasında diyaloğu güçlendirme stratejisi kapsamında İzmir dışındaki ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Denizli’de gerçekleştirdi. EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt başkanlığında Mütevelli Heyet üyelerinin katılımı ile once Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ziyaret edilirken, ardından Denizli Ticaret Odası’nda EGEV Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda özellikle İzmir ve Denizli arasında yıl sonuna kadar yapımı tamamlanacak otoyol ile birlikte iki şehir arasında hızlı tren hattı projesinin hayata geçirilmesi gündeme geldi.

TURİZM, TARIM, KÜLTÜR VE EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Bölgesi'nde ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla kurulmuş bir vakıf olduklarına dikkat çekerek, bu hedefe ulaşmak için birlikte hareket etmenin, seslerini birlikte duyurabilmenin çok değerli olduğunu söyledi.

Denizli ve İzmir’in Ege Bölgesi'nin iki önemli şehri olarak, birbirlerini tamamlayıcı niteliklere sahip olduğuna işaret eden Küçükkurt, iki şehrin bir araya gelerek gerçekleştireceği işbirliklerinin bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Sivil toplum kuruluşları olarak, Denizli ve İzmir arasında yapabilecek ortak projelerin ve iş birliği olanaklarının farkında olmanın önemini belirten Küçukkurt, “Öncelikle İzmir ve Denizli’nin turizm potansiyellerini büyütmek için Ortak Turizm Paketleri ve Turizm Rotaları/Turizm Tanıtımı ve Pazarlama Kampanyaları/Kültürel ve Doğal Turizm Rotası Oluşturulması/ Turizm İşletmeleri ve Hizmet Sağlayıcıları Arasında İş Birliği gibi birçok alanda birlikte çalışılabilir. Aynı zamanda, tarım ve gıda sektöründe iş birliği projeleriyle, bölgedeki tarımsal üretim ve pazarlama kapasitesi artırılabilir. Eğitim ve kültür alanında ortak projelerle, gençler arasında kültürel alışverişin artırılması ve eğitim imkanlarının genişletilmesi mümkün olabilir” diye konuştu.

İZMİR-DENİZLİ HIZLI TREN PROJESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞILACAK

Denizli’nin 600 bin nüfusa sahip olduğunu ancak ekonomik büyüklük açısından Türkiye’deki 10 il arasında yer aldığına işaret eden Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise İzmir ile Denizli’nin birçok alanda işbirliği yapabileceğini söyledi. İzmir’in Ege Bölgesi’nde iller arasında kardeşlerin büyüğü olduğunu, lojistik imkanları, limanları, gelişmiş sanayi ve tarım alt yapısı ile Ege Bölgesi’nin dünyaya açılan kapısı olduğuna işaret eden Erdoğan, “Denizli-İzmir arasındaki otoyolun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu yol ile biraz daha İzmir’e yaklaşacağız. Yıllardır peşinden koştuğumuz, yapılması için Ankara’da emek verdiğimiz bu otoyol nihayet tamamlanıyor. Bölgenin turizm potansiyelinin daha da artması için İzmir ve Denizli arasında hızlı tren projesinin de hayata geçmesi gerekiyor. Bunuda birlikte çalışarak Ankara’da yatırım programına aldırmamız gerekiyor. Tarım İhtisas OSB’lerin Denizli’de kurulması için de işbirliği yapmamız çok önemli. Biz Denizli’de 1200 dönümlük bir arazide, çağın gereklerine uygun olarak özel sanayi siteleri kuracağız. Bölge ekonomisinin daha da güçlenmesi için tüm bu projelerde birlikte çalışalım” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili ve Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici de tarım sektöründe de katma değerin daha da artırılması ile ilgili olarak görüş ve önerilerini dile getirdi.