Sanayicilerden ‘vergide adalet’ çağrısı

Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:26

Güncelleme: 26.04.2024 - 09:26

İzmir’de Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) geleneksel perşembe kahvaltısını gerçekleştirdi. Kahvaltıya Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Başsavcısı Bahadır Bilen, Kemalpaşa Vergi Dairesi Başkanı Oktay Pembe, Kemalpaşa Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, Kemalpaşa Mal Müdürü Birsen Yeter, KOSBİ Müdürü Salman Eldeş, Kemalpaşa Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Emine Envil ile KESİAD üyeleri ve sanayiciler katıldı.

“KAMUDA TASARRUFU DESTEKLİYORUZ”

Toplantının açılışında konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı. Güncel ekonomik gelişmeleri değerlendiren KESİAD Başkanı Işıklı, yürütülen ekonomik politikalar ve kapsamında tasarruf önlemlerinin önemine vurgu yaptı. Kamunun da tasarruf tedbirlerine başlama noktasında yapılan açıklamaları değerli bulduğunu söyleyen Işıklı, “Bu kapsamda söylenen sözlerin hayata geçmesi, bu sürecin daha hızlı atlatılması için son derece etkili olacaktır. Bu anlamda kamuda da tasarruf tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulanmasını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE ARTMALI”

Enflasyonun aşağı çekilmesi için toplumun tüm kesimlerinin fedakarlık yaptığını vurgulayan Işıklı, “Bu süreçte devletin kasasına giren her liranın önemi var. Kamunun en büyük gelir kaynağı ise vergiler. Bu noktada vergisini zamanında ödeyen, kayıtlı, faturalı iş yapan sanayicilerin sektörlerinde kayıtsız çalışan, haliyle vergi kaçıran rakipleri ile mücadelesinde zorlandığı da bir gerçek. Bu noktada devlete kaynak yaratan sanayicilerin haksız rekabet ile karşı karşıya kalmaması için vergide adalet ve özellikle vergi kaçakçılığı ile etkili mücadele beklentimizi söylemek istiyoruz” diye konuştu.

Sonrasında KOSBİ Müdürü Salman Eldeş, KOSBİ’de yürütülen altyapı faaliyetleri ve 2024 yılında yapılması beklenen yatırımlar hakkında sanayicilere bilgiler verdi. Perşembe Kahvaltısı’nın sponsor firması olan Edenred Ege Bölgesi Yöneticisi Servet Karanfil de firmalara sundukları yemek çeklerinin avantajları ve bu alandaki son gelişmeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi.