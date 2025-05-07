Sanayide çalışan sayısında büyük düşüş!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre sanayi sektöründe çalışan sayısı, nisanda aylık yüzde 4,6 düşüşle 2 milyon 775 bin 783 oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından nisanda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 11,7 artarak 4 bin 52'ye yükseldi.
TOBB, nisan ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.
Buna göre, nisanda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 artışla 4 bin 52 oldu.
TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Nisan 2024'te 95 bin 530 iken, geçen ay yüzde 1,8 azalışla 93 bin 824'e geriledi.
Çalışan sayısı, nisanda, marta göre yüzde 4,6 düşerek 2 milyon 775 bin 783 olarak hesaplandı.
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