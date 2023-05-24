Sanayide kapasite kullanım oranı mayısta 0.6 arttı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 76'ya yükseldi.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), mayısta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,3’e yükseldi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,0 seviyesinde gerçekleşti.
Veriler, 2023 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1743 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
KKO mayısta bir önceki aya göre yatırım mallarında 0,7 puan düşüşe yüzde 78,4’e, dayanıksız tüketim mallarında 0,1 puan düşüşle yüzde 73,3’e gerilerken, ara mallarda 1,1 puan artışla yüzde 75,5’e, dayanıklı tüketim mallarında 0,5 puan artışla yüzde 72,4’e yükseldi.
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