Sanayide kapasite kullanım oranı nisanda arttı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 12:49

Güncelleme: 24.04.2023 - 12:49

Merkez Bankası, 2023 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1718 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

ARA MALI ÜRETİMİNDE ARTTI

Martta yüzde 72,7 olan ara malı üretimindeki kapasite kullanım oranı, nisanda yüzde 74,4’e yükseldi. Yatırım mallarında ise bu oran martta yüzde 78,6 iken nisanda yüzde 79,1 oldu. Tüketim mallarında da aynı dönemde 1,5 puanlık artış kaydedildi ve KKO yüzde 73,2'ye yükseldi.

Dayanıklı tüketim mallarında oran 1,5 puan artışla yüzde 71,9’a yükselirken, dayanıksız tüketim mallarında oran yüzde 73,4'e yükseldi.