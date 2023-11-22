Sanayide ‘organize’ sömürü

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kayseri Bölge Temsilcisi Haydar Baran, şehirde 4 adet organize sanayi bölgesi, 12 tane de küçük sanayi sitesi olduğunu ifade ederek bu bölgelerde sığınmacı işçilerin yoğun bir şekilde güvencesiz koşullarda çalıştığını ifade etti.

Kayseri’de her dört işçiden birinin sığınmacı oluştuğunu söyleyen Baran, “Bu sanayi bölgelerinde çocuk işçiliği de çok yaygın. Birçok sanayi sitesinde 9-14 yaş aralığında binlerce çocuk işçi çalışıyor. Bunun birçoğunu da sığınmacı çocuklar oluşturuyor. Bir asgari ücrete üç çocuk işçi çalıştırıyorlar. Yetişkinlerde de iki işçi bir asgari ücret oranında ücret alıyor” dedi.

DENETİMSİZLİK VURGUSU

Orta büyüklükte ve küçük işletmelerde çalışanların ana omurgasını sığınmacı işçilerin oluşturduğunu söyleyen Baran, söz konusu bölgelerdeki denetim eksikliklerine vurgu yaptı. Baran, “İktidar göçmenleri ucuz işgücü olarak görüyor. İşçiler kayıtsız olduğu için iş kazaları ve iş cinayetlerini de takip edebilmemiz zorlaşıyor” diye konuştu. Baran, “Patronların devasa bir göçmen işçi kaynağı olduğu için Türk işçileri ‘Çalışırsanız çalışın yoksa gidin’ diyebiliyorlar. Bu da işçileri karşı karşıya getiriyor” ifadelerini kullandı. l Haber Merkezi