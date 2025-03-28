Sanayinin dünyaya açılan kapısı: ‘OSTİM’

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:11

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:11

Sanayide Ostim bölgesinin önemini ve Ankara sanayisinin son durumunu Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Esat Hisarcıklılar ile konuştuk. Ostim’in sanayinin dünyaya açılan kapılarından birisi olduğunu ifade eden Hisarcıklılar, “Burada binlerce firmada yüz binlerce çalışan istihdam ettirilmektedir. Ostim; her koşulda makinelerin üretim yaptığı, çalıştığı bir yerdir. Gerek konumu gerekse üretim kapasitesiyle hem ülkede hem de dünyada sanayi bölgeleri arasında çok önemli bir yer arz etmektedir” dedi.

‘DOĞAYA DA KATKI SUNUYORUZ’

OSİAD olarak ulusal ve uluslararası bir çok projeye imza attıklarını söyleyen Hisarcıklılar, “Gerek üniversitelerle gerekse dernekler ile sık sık bir araya gelerek STK'ların gücüne ve önemine vurgu yapıyoruz. OSİAD bünyesinde olan kurullardan OSİAD Akademi ile sanayideki ara elemanları eğitecek gerek teknik gerekse idari eğitimler düzenliyoruz. Daha önce içerisinde yer aldığımız bir Avrupa Birliği projemiz oldu. Ayrıca ilerdeki süreçte de Afet Merkezleri ile alakalı olarak bir Avrupa Birliği projesinin içinde daha yer alacağız. Bunun haricinde OSİAD'ın Anadolu OSB ve OSİAD A.Ş oluşumları da bulunmaktadır. Bu kuruluşlar bizzat OSİAD'ın içerisinden çıkmıştır. Yine kendimize ait olan bir ağaçlandırma alanımız bulunmaktadır. Sanayiciliğimizin yanı sıra doğaya katkı sunmak adına da belirli dönemlerde ağaçlandırma faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ostim OSB ile birlikte ortak eğitimler, webinarlar ve paneller düzenlemekteyiz.

Böylelikle sanayide yer alan ara elemanları meslekleri konusunda eğiterek sertifikalarını takdim etmekteyiz. Ostim Teknik Üniversitesi ile de protokolümüz mevcuttur. Bu protokol gereği üyelerimizden ve üyelerimizin yakınlarından Ostim Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gördükleri takdirde gerekli indirimler yapılmaktadır. Böylelikle hem sanayi-üniversite iş birliğini pekiştirmeyi hedefliyor hem de sanayideki iş gücü niteliğini artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

‘ANKARA, SAVUNMA SANAYİNDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ’

Ankara’nın sahip olduğu ekonomik potansiyelle birçok şehirden olumlu yönde ayrıştığına dikkat çeken Hisarcıklılar, “Ankara, Bölgelere Göre Gayrisafi Katma Değer (GSKD) üretiminde de Türkiye’nin 2. büyük kentidir. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ankara, 2024 yılında 14 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaştı. Ankara ihracatının yüzde 82’si sanayi sektörü (11,4 Milyar ABD Doları) tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin toplam savunma sanayi ürün ihracatının yüzde 33’den fazlasını Ankara tek başına gerçekleştirmiştir.

151 Ar-Ge, 37 Tasarım Merkezi, 13 Teknoloji Geliştirme ve 13 Organize Sanayi Bölgesiyle Ankara, diğer illerimize göre önemli bir üstünlüğe sahiptir. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda Ankara firma sayısını 39’dan 45’e çıkardı. Ankara, savunma sanayi yatırımları konusunda da önemli bir merkez konumundadır. Savunma sanayi ve yarattığı pozitif dışsallıklar şehrin üretim potansiyelini her geçen gün daha arttırmaktadır” ifadelerini kullandı.

'GİDECEĞİMİZ ÇOK YOL VAR'

2025 yılında hedeflerinin daha büyük olduğunu belirten Hisarcıklılar, “2024 yılında ihracatta gösterdiğimiz başarıların 2025 yılında da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ankara olarak hedefimiz 20 milyar dolar üzerinde ihracat seviyesine ulaşmaktır. İlimiz makine, medikal, ulaştırma, elektrik-elektronik, yenilenebilir enerji, madencilik ve müteahhitlik gibi güçlü sektörleriyle daha da ön plana çıkacaktır.

Dünya çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinde. Bu değişime adapte olmak için yapacağımız ve gideceğimiz çok yol var. Bunların başında orta vadede ikiz dönüşümün tüm firmalarımıza kurum kimliği haline gelmesi gerekiyor. Dünyada rekabetçilik hızla değişiyor, dolayısıyla ülke olarak bizim ikiz dönüşüm ve verimliliğe odaklanarak bunun yanında üretken yapay zekâ seferberliğini ortaya koymak zorundayız” dedi.