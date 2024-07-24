Saray halktan kopmuş! Yurttaşın beklentisi yüzde 100'e dayandı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:10

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:10

Koç Üniversitesi tarafından KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketiyle ölçülen Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi temmuz ayı (TEBA) sonuçları açıklandı.

Rapora göre, hanehalkının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 93 olarak gerçekleşti. Haziran 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi ise geçen aya göre değişmeyerek yüzde 113 oldu.

Hanehalkının Haziran 2025’e kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi yüzde 97 olarak ölçüldü.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 42

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,64 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 71,60 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise haziranda yüzde 42,61 oldu.

"BEKLENTİLER 30 PUAN ÜZERİNDE SEYREDİYOR"

Verileri değerlendiren Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, "Kabaca yüzde 100 seviyesindeki hanehalkı enflasyon beklentileri manşet enflasyonun yaklaşık 30 puan üzerinde seyrediyor. Bu seneden yıl sonuna kadar iniş olması olumlu ama henüz Merkez Bankası’nın verdiği hedefleri çıpalama noktasında maalesef değiliz" ifadelerini kullandı.