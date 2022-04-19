Sarmalık tütünde ÖTV yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Fermente şarapta uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle 250 cl bandında bir ürün için 4.2 liralık bir zam bekleniyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Böylece, hem yüzde 63 ÖTV'ye oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne kayışın azaltılması hem de bu kayma nedeniyle oluşacak vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor.
Diğer taraftan nispeten ucuz tütün kullanımı yoluyla gençlerin tütün mamullerine ulaşımının engellenmesi konusundaki mücadele kararlılığının da gösterilmesi hedefleniyor.
ŞARAPTA ASGARİ MAKTU VERGİSİ DEĞİŞTİ
"Fermente edilmiş diğer içeceklere" uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi.
Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı.
ZAM BEKLENİYOR
Kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4,2 liralık bir zam bekleniyor.
Böylece maliye politikası değişikliğiyle gençleri alkole özendirici mamullere erişimin yükü artırılarak sağlık politikasına destek verilmesinin hedeflendiği ve aynı zamanda ithal yoğunluğunda da artış gözlenen bu üründe yapılan vergi yükü artışıyla cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.
Video Haberler
- Meteoroloji’den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
- Cadde ortasında bıçaklı kavga: Yumruklar havada uçuştu
- Mersin'de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu bulundu
- Demet Arslan, eşi Sergen Arslan tarafından katledildi!
- Kenan Doğulu ile Beren Saat, Neymar ile buluştu
- Takside kilolarca esrar yakalandı
- İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu
- Sokakta yürürken silahlı saldırıda başından vuruldu
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Balçova'da sokak emekçileri için tek tip kıyafet kararı
- 'Gizemli kazı'nın yapıldığı evde yangın
- Yunanistan, Rus petrol gemilerine el koydu
- 'Jandarma' yalanıyla 90 bin TL'lik altın çaldılar
- Afganistan'da eğitim kurumları hedef alındı
- Ilıcalı yeni sezonun ilk transferini Süper Lig'den yaptı
- Cadde ortasında bıçaklı kavga: Yumruklar havada uçuştu
- AYM, parmak izi ile mesai takibini hak ihlali saydı
- 'Acilen gözden geçirilmeli'
- 23 Nisan'da Bornova'da gökyüzü uçurtmalarla donatılacak