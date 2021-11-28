Satılık konutta en pahalı 10 il belli oldu

28 Kasım 2021 Pazar, 13:38

Hepsiemlak, Türkiye genelindeki verilerden oluşturduğu Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerini açıkladı.

Verilere göre, Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı en pahalı olan 10 ilin birincisi 10 bin 167 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı, 7 bin 824 TL ile İstanbul, 5 bin 947 TL ile Antalya, 5 bin 482 TL ile İzmir, 4 bin 236 TL ile Çanakkale, 4 bin 232 TL ile Balıkesir, 4 bin 062 TL ile Yalova, 3 bin 991 TL ile Gaziantep, 3 bin 852 TL ile Denizli ve 3 bin 718 TL ile Edirne takip etti.

Ortalama metrekare fiyat artışları bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 35-60 arasında bir artışın yaşandığı gözlemlendi.

EN PAHALI İLÇE BEŞİKTAŞ

Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı olan ilçelerin başında 27,521 TL ile İstanbul’un Beşiktaş ilçesi geldi. Beşiktaş’ı 27,517 TL ile yine İstanbul’un Sarıyer ilçesi takip etti.