Ekonomist Atilla Yeşilada'dan, Erdoğan'a 'ekonomik kurtuluş savaşı' tepkisi

28 Kasım 2021 Pazar, 10:09

Ekonomist Atilla Yeşilada, Youtube kanalında ülkeyi yönetenlerin ortaya koyduğu ekonomi kuramlarının her birinin 300 yıllık ekonomi külliyatına aykırı olduğunu belirterek, bunların hepsinin teker teker yurttaşa anlatılması gerektiğini söyledi.

Yeşilada, “Bir insanın bir gecede uydurduğu bir teoriyi 85 milyon insan üzerinde bir deney olarak uygulamasını biz mantıklı bir şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. 300 yıllık bir ekonomi külliyatı var. Bunları referans almadan yeni bir teori uyduramazsınız, üstelik bunu halkın üzerinde deniyorsunuz” dedi.

Akıllara durgunluk veren bir deneyin ortasındayız ve bu deney ekonomik kurtuluş savaşı olarak lanse ediliyor” ifadelerini kullanan Yeşilada, enflasyonun yükselmesini göze alarak kuru başıboş bırakan ekonomi yönetiminin, “İhracatta rekabet gücü kazanacağız, mal ve hizmetleri Çin'e göre daha ucuz kalacak ve dünyaya satacağız, cari fazla üreteceğiz, TL değer kazanacak ve enflasyon düşecek” teorisinin neden gerçekleşmeyeceğini şöyle anlattı:

"HER ŞEYDE İTHAL MALLAR VAR"

“Türkiye'de bu niye yürümez çünkü yaptığımız, kullandığımız, yediğimiz, seyrettiğimiz, kokladığımız her şeyde ithal mallar var. TL'nin değerini düşürdüğünüzde ithal malların fiyatı artıyor ve rekabet avantajı kazanmasına engel oluyor. Peki, TL değer kaybediyor bizim Avrupa'ya ihracatımız artar mı? Siz üreticinize elektrik ve doğalgaza daha geçen ay yüzde 50 zam yaptınız. Yılbaşında asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapacaksınız. Hem girdi hem emek maliyetleri artıyor. Birim maliyetleri en az ihracat fiyatları kadar hızlı yükseliyor hatta daha da hızlı yükselecek.”

"KÖYÜNE DÖNER AMA SİZE ÜRETİM YAPMAZ”

Enflasyonun gözden çıkarıldığını anlatan Atilla Yeşilada, iş dünyasında da sıkıntıların büyüdüğünü ifade etti. Yeşilada, “Bugünlerde iş dünyasından gelen bir çığlık var. ‘Hammadde bulamıyoruz, fiyatlarımız satılamayacak düzeye yükseldi' diyorlar. Zaten mal satıp para kazanamıyorlar ki” dedi.

Ucuz iş gücüne de değinen Yeşilada, emeğin önemli olduğunu ve bu şartları kabul etmeyeceğini vurgulayarak, “Ücretleri düşürürseniz sizin için çalışmaktan vazgeçer, gider karaborsada çalışır, köyüne döner ama size üretim yapmaz” ifadelerini kullandı.