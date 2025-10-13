Schengen vizesinde büyük değişiklik: Türk vatandaşları nasıl etkilenecek?

Avrupa Birliği'nin uzun süredir ertelenen dijital sınır sistemi Giriş/Çıkış Sistemi (EES) artık kademeli olarak kullanılmaya başlandı. Sistem, seyahati daha güvenli ve rahat hale getirmeyi hedefliyor, ancak ilk kayıt sırasında kuyrukların oluşabileceği endişesi bulunuyor.

EES NEDİR VE HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR?

EES, AB vatandaşı olmayanların Schengen Bölgesi’ne giriş ve çıkışlarını dijital olarak takip eden bir sistem. Schengen Bölgesi, çoğunluğu AB üyesi 29 Avrupa ülkesini kapsıyor. Yeni sistemle birlikte, sınır kontrollerinde parmak izi ve fotoğraf kaydı alınacak.

6 AY İÇİNDE TAMAMEN FAALİYETE GEÇECEK

EES, pasaportların damgalandığı mevcut uygulamanın yerini alacak. Sistemde pasaport bilgileriyle birlikte parmak izi ve yüz görüntüleri de dijital kayıtlara işlenecek. Avrupa Komisyonu, birkaç kez ertelenen sistemin 12 Ekim’de devreye gireceğini Temmuz ayında duyurdu.

Sistem, ilk etapta kademeli olarak uygulanacak. Bu da EES ile ilk karşılaşmanın seyahat ettiğiniz ülke ve tarihe bağlı olacağı anlamına geliyor. EES, 10 Nisan 2026’dan itibaren 6 ay içinde tamamen aktif olacak.

TÜRKİYE’DEN SEYAHAT EDENLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

EES, Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydedecek. Geçerli bir Schengen vizesi ile seyahat edenler sisteme dahil olacak. Sistem, vize sürelerinin aşılmasını önlemek için gerçek zamanlı kontrol sağlayacak.

Schengen Bölgesi’ne giriş veya çıkış yapan Türk vatandaşları, sınır noktalarında pasaport kontrolü sırasında biyometrik verilerini (parmak izi ve yüz görüntüsü) paylaşacak. Bu bilgiler EES veri tabanına kaydedilecek ve seyahat geçmişi ile kalış süreleri takip edilecek.

İlk etapta kademeli uygulanacak sistem, bazı sınır noktalarında sınırlı işlevle başlayacak. EES yalnızca AB üyesi veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.