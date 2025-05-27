Schengen vizesinde yeni dönem: Avrupa'dan Türk vatandaşlarına kademeli giriş hakkı!

Avrupa Komisyonu tarafından 2019’da yürürlüğe alınan “cascade sistemi”, Schengen vizesi başvurularında önceki vize kullanım geçmişine göre daha uzun süreli vizeler verilmesini sağlıyor. Kovid-19 salgını sonrası yeniden aktif hale getirilen sistem, özellikle 2023’ten bu yana Türk vatandaşları için de olumlu sonuçlar doğurmaya başladı.

VİZE SÜRELERİNİ UZATAN UYGULAMA

Vize danışmanı Gökhan Gökdeniz yaptığı açıklamada, cascade sisteminin Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılında kabul edilen bir derecelendirme uygulaması olduğunu söyledi.

Gökdeniz, son iki yılda kısa süreli üç vize almış bir kişiye bir yıllık, bir yıllık vize almış kişiye iki yıllık, iki yıllık vize almış bir kişiye ise doğrudan beş yıllık Schengen vizesi verildiğini belirtti. Ayrıca, “Tabii burada bir kıstas var; o da vizelerinizi kullanırken herhangi bir orada olaya karışmamanız veya Avrupa'da vizelerinizi kötüye kullanacak bir hareketlerde bulunmamanız” ifadelerini kullandı.

TÜM ÜLKELER İÇİN GEÇERLİ BİR KURAL

Cascade sisteminin yalnızca Türk vatandaşları için değil, Schengen vizesine başvuru zorunluluğu bulunan tüm ülke vatandaşları için geçerli olduğunu vurgulayan Gökdeniz, sistemin pandemi sonrası yeniden aktif hale geldiğini aktardı.

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer’ın “ülkesinin bu kuralı bütün başvuranlara istisnasız uyguladıkları” ve “vize başvurularında danışman desteği alınmasının süreci daha iyi ya da hızlı etkilemediğine” dair açıklamalarını değerlendiren Gökdeniz, “Buna hem katılıyorum hem katılmıyorum. Bu konularda bilgisiz olan kişiler muhakkak danışman kullanmalı. Kendi araştırmasını yapmak isteyenler içerikleri sosyal medyada, yazılı görsel medyada zaten bulabilirler. Ama katıldığım bir noktada şu, kişiler kendi başvurularını dizayn ederlerse, samimi bir şekilde neden gitmek istediklerini açıklarlarsa, turist olup dürüst olurlarsa bence herkes vizesini olumlu şekilde alacak” dedi.

TÜRKİYE İÇİN DAHA ESNEK UYGULANABİLİR

Hindistan Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleriyle, son iki yılda iki Schengen vizesi alan Hint vatandaşlarına doğrudan iki yıllık vize verildiğini belirten Gökdeniz, benzer adımların Türkiye tarafından da atılması halinde cascade kuralının Türk vatandaşlarına daha esnek şekilde uygulanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Gökdeniz, şu anda Schengen vizesi için randevu bulmanın zor olduğunu, bulunan randevularda da çeşitli nedenlerle ret alınabildiğini belirterek, “Cascade kuralını herkes bilirse, bu kuralı herkes uygulamaya çalışırsa bence vize krizinin önüne geçeceğiz” dedi.

KOVİD-19 SONRASI VİZE HAREKETLİLİĞİ

Sistemin yeniden gündeme gelmesini pandemi sürecinde seyahatlerin durmasıyla ilişkilendiren Gökdeniz, 2021 sonrası yeniden başlayan seyahatlerin ardından, 2023 itibarıyla kısa süreli vize alan birçok kişinin 1, 2 veya 5 yıllık vizeler almaya başladığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN RET ORANI YÜZDE 14,5

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in TBMM’de konuyu gündeme taşıdığını hatırlatan Gökdeniz, cascade kuralı bilindikçe Türk vatandaşları için vize alımının kolaylaşacağını ifade etti.

Schengen vizesine ilişkin en güncel istatistiklerin açıklandığını belirten Gökdeniz, Türkiye’nin Çin’in ardından en fazla başvuru yapan ülke olduğunu söyledi. “Başvuru sayısı çok yüksek olmasına rağmen, Türkiye’nin ret oranı yüzde 14,5 seviyesinde. Bu kural daha fazla kişi tarafından bilinir ve uygulanırsa, bu oranların daha da düşeceğini, 2026 yılından itibaren tek haneli rakamların konuşulacağını düşünüyorum” diye konuştu.

VİZE ALMAK İSTEYENLERE TAVSİYELER

Vize başvurusunda bulunacaklara tavsiyelerde bulunan Gökdeniz, başvuru yapacak kişilerin gidecekleri yerlerin bilet ve konaklama rezervasyonlarını önceden almasını önerdi. Ayrıca “niyet mektubu” yazmanın önemine dikkat çekerek, “Bakın bu çok önemli ve fazla bilinmiyor. Niyet mektubu sizin vizenizin olumlu sonuçlanmasında en önemli faktördür” ifadelerini kullandı.

Son olarak Gökdeniz, “Halkımız bilinçlenirse, yani bu kurala uygun başvurularını yaparlarsa vize sıkıntısı diye bir şey bence kalmayacak. İleride başka şeyleri konuşuyor olacağız. Herkesin uzun süreli vizesi olursa artık vize serbestliğini konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum” dedi.