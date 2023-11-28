İş Bankası Genel Müdürü Aran: ‘Seçim ekonomisine kaynak yok’

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, seçim ekonomisinin uygulanması için kaynak olmadığını belirterek “Siyaseten de böyle bir ortam yok” dedi.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00
İş Bankası Genel Müdürü Aran: ‘Seçim ekonomisine kaynak yok’
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Banka olarak sponsor oldukları 13’üncü Resort Kongresi sırasında basın mensupları ile bir araya gelen Aran, ekonomiyi değerlendirdi. Aran şunları vurguladı:

  • Türkiye başlanılan yolda devam edilirse 1.5 yıl bedel öder ama 2026’dan sonra iyice rahatlar.
  • Bu dönemde işten kazandığını işe yatıran, rasyonel davranan ayakta kalır. Diğerleri elenecektir. 
  • Merkez’den seçim öncesi yeni artışlar beklemiyorum. Seçim sonrası enflasyonun seyrine göre daha şahin artışlar gelebilir. 
  • Yüksek faiz riskli yatırımları olumsuz etkililer. İnsanlar kripto, hisse gibi alanlardan kaçıp faize gelecektir.
  • Kredi kartı faizini artırmama kararı zaten çok yüksek bir seviyeye gelmiş kredi kartı faizlerini daha da artırıp canını çıkarmayalım diye düşünülmüş doğru bir karardı.

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