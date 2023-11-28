İş Bankası Genel Müdürü Aran: ‘Seçim ekonomisine kaynak yok’
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, seçim ekonomisinin uygulanması için kaynak olmadığını belirterek “Siyaseten de böyle bir ortam yok” dedi.
Banka olarak sponsor oldukları 13’üncü Resort Kongresi sırasında basın mensupları ile bir araya gelen Aran, ekonomiyi değerlendirdi. Aran şunları vurguladı:
- Türkiye başlanılan yolda devam edilirse 1.5 yıl bedel öder ama 2026’dan sonra iyice rahatlar.
- Bu dönemde işten kazandığını işe yatıran, rasyonel davranan ayakta kalır. Diğerleri elenecektir.
- Merkez’den seçim öncesi yeni artışlar beklemiyorum. Seçim sonrası enflasyonun seyrine göre daha şahin artışlar gelebilir.
- Yüksek faiz riskli yatırımları olumsuz etkililer. İnsanlar kripto, hisse gibi alanlardan kaçıp faize gelecektir.
- Kredi kartı faizini artırmama kararı zaten çok yüksek bir seviyeye gelmiş kredi kartı faizlerini daha da artırıp canını çıkarmayalım diye düşünülmüş doğru bir karardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tam liste...
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- Kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- Belözoğlu, Ilıcalı'nın parasını kaptırmış
- Ve Tanju Özcan 'Baba Evi'nde
- O kadınla ilgili karar verildi!
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!
- NATO'dan Türkiye açıklaması
- Türk Lirası'nın gerçek değerini açıkladı