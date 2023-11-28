İş Bankası Genel Müdürü Aran: ‘Seçim ekonomisine kaynak yok’

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Banka olarak sponsor oldukları 13’üncü Resort Kongresi sırasında basın mensupları ile bir araya gelen Aran, ekonomiyi değerlendirdi. Aran şunları vurguladı: