Seçim sonrası alkol fiyatlarına zam bekleniyor!

Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:08

Güncelleme: 21.02.2024 - 12:08

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna zam yapıldığını duyurdu.

Efe Gold rakı grubuna yüzde 5 maliyet zammı yansıtıldı.

Dündar, zam haberini sosyal medya hesabından duyurdu. TBYD Başkanı Erol Dündar, "Güne Efe Gold'a zam haberi ile başlayalım. Bu daha ön ayak sesleri esas zamlar seçimden sonra" ifadelerini kullandı.