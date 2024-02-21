Seçim sonrası alkol fiyatlarına zam bekleniyor!

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışından alkol de nasibini aldı. TBYD Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar, seçim sonrası alkol fiyatlarının yeniden artışa geçeceğini kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:08
Seçim sonrası alkol fiyatlarına zam bekleniyor!
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna zam yapıldığını duyurdu.

Efe Gold rakı grubuna yüzde 5 maliyet zammı yansıtıldı.

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Dündar, zam haberini sosyal medya hesabından duyurdu. TBYD Başkanı Erol Dündar, "Güne Efe Gold'a zam haberi ile başlayalım. Bu daha ön ayak sesleri esas zamlar seçimden sonra" ifadelerini kullandı.

 


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