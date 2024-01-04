Bir alkol grubuna daha zam

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Perno grubuna zam geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 18:07
Bir alkol grubuna daha zam
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Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı maaşları cebe girmeden eritirken zam haberleri gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Jack gurubunun ardından Perno grubuna zam geçişi olduğunu, "Alkol guruplarında zam yağmuru devam ediyor #perno gurubuna zam geldi" şeklinde duyurdu.

 



Alkol zam Erol Dündar

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