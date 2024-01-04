Bir alkol grubuna daha zam
Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Perno grubuna zam geldiğini açıkladı.
Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı maaşları cebe girmeden eritirken zam haberleri gelmeye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Jack gurubunun ardından Perno grubuna zam geçişi olduğunu, "Alkol guruplarında zam yağmuru devam ediyor #perno gurubuna zam geldi" şeklinde duyurdu.
Alkol guruplarında zam yağmuru devam ediyor #perno gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/KXN885AvTm— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 4, 2024
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