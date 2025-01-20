Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:19

Güncelleme: 20.01.2025 - 12:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemelerinin, ocak ayında ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, SED yardımı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ödemeleri farkı ne zaman yatacak?

OCAK AYI SED YARDIMI YATTI MI?

Ocak ayı SED yardımı ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı sorgulanmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

SED FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SED ile ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesi için çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

2025 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.