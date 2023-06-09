Seferihisar’da hedef sürdürülebilir turizm

Yayınlanma: 09.06.2023 - 04:30

Güncelleme: 09.06.2023 - 04:30

Hedefimiz sürdürülebilir turizm Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Toplantısı”na katıldı.

Seferihisar’ın deniz, doğa, gastronomi, tarih, kültürsanat gibi turizmin birçok öğesine sahip bir ilçe olduğunun altını çizen başkan Yetişkin, “Seferihisar’da markalaşma hikâyesi yarattık. Tüm bileşenlerin değer gördüğü ve ilgi çektiği bir turizm kültürü ortaya koyduk. Cittaslow’u duyan ve merak edenler, artık Seferihisar’a yalnızca deniz turizmi için gelmemeye başladı. Buraya yerel üreticinin ürünlerini almak, Kaleiçi’ni gezmek, Teos Antik Kenti’ni görmek, kültür-sanat etkinliklerini takip etmek, doğa yürüyüşleri yapmak için de gelmeye başladılar. Herkesin zevkine göre bir Seferihisar alternatifi sunduk. Sürdürülebilir turizmin hem yerel yönetimler hem de işletmeciler için öncelikli bir hedef olması gerekiyor. Seferihisar Belediyesi olarak yanınızda olacağımızın sözünü veriyorum” diye konuştu.