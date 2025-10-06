Şehirler arası yollardaki geçiş ücretleri Meclis gündeminde: 'Vatandaşlar bilerek mi yanıltılıyor?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, şehirler arası yollardaki geçiş ücretleriyle ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Karasu, yolların kapalı olduğu anlarda, sürücülerin öncelikli olarak özel şirketlerin işlettiği paralı yol ve köprülere yönlendirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu yolların kapalı olduğu durumlarda trafiğin yönlendirildiği alternatif güzergâhlar arasında, öncelikle kamuya ait ücretsiz yollar yerine, özel şirketlerin işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yüksek geçiş ücretli yollara yönlendirmeler dikkat çekiyor.

Alternatif güzergah olarak vatandaşların yönlendirildiği bu yolların büyük kısmı, ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılmış ve uzun vadeli gelir garantileri ve dövize endeksli ve yüksek geçiş ücretleri ile özel şirketlerce işletilen yollar olması dikkat çekici. Bu yönlendirmeler, vatandaşları mecburen fahiş ücretli yollara mahkûm ediyor. Yani halk bir yandan vergisiyle bu projelerin kaynağını oluştururken, diğer taraftan yola çıkarken hiç hesaplamadıkları yüksek geçiş ücretlerini ödemek zorunda bırakılıyor. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz."

"VATANDAŞLAR BİLEREK Mİ YANILTILMAKTADIRLAR?"

Karasu'nun, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'a sorduğu sorular şöyle: