Şehirlerarası otobüs firması işletmecileri dertli: Yüzde 100 zam geldi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 17:42

Şehirlerarası otobüs biletlerine zam yapıldı. İzmit Otogarı'ndan en yakın mesafeye bilet fiyatları 50 lira, en uzak mesafe bilet fiyatları ise 300 lira oldu.

İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği Başkanı Halil Baylam, zamlanan bilet fiyatlarının, birçok kalemdeki zamların ardından normal olduğunu söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Baylam, şunları söyledi:

“Akaryakıta üst üste zamlar gelince biz de otobüs bilet fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldık. Uçakla otobüslere baktığınız zaman, fiyatlar yarı yarıya. Zam yapmak mecburiyetindeyiz. Bugün bir otobüsün İstanbul'dan Trabzon'a maliyeti 9 bin lira. Bu araba dolu gidip gelirse kâr bırakacak. İnşallah bunlar düzelecek. Bu ekonomik duruma koronavirüs şartlarının da etkisi var. Fiyatlar bana göre pahalı değil. Mazot fiyatlarına baktığınız zaman pahalı değil. Otobüslerin maliyeti sadece mazot ile bitmiyor. Muavin, şoför ücretleri de yüksek maliyet içeriyor. Bu masraflar hep birbirine bağlı.

"UZUN MESAFE 300 LİRA"

İstanbul Harem bileti 50 lira, Esenler Otogarı'na gitmek 80 lira. Ankara bileti 140 lira, Adana bileti 250 lira, Mersin 280 lira, Diyarbakır 300 lira. 300 liranın aşağısı kurtarmaz. Arabalar her zaman dolu gidecek diye bir şart yok. Okulların yarı yıl tatiline girmesi ile biraz hareketlilik yaşadık. Bugün okullar açıldı. Otobüslerde bir sürü yer var. Otobüsler dün doluydu.

Bazı müşterilerin bilet fiyatlarına tepkileri var. Biz mazotun litre fiyatının 15 lira olduğunu söylediğimiz zaman anlayış gösteriyorlar. Bizim de yapacak bir şeyimiz yok diyoruz. O kadar aşırı bir tepki yok. Otobüslerde 300 lira olan yerler uçaklarda 700-800 lira. Hava şartlarından dolayı uçaklar çoğu zaman kalkamadı. Otobüsler sadece bir gün kalkamadı.”

"UÇAKLAR BİLE BİZDEN UCUZA GİDİYOR"

İşletmeci Ferdi Yılmaz ise şunları söyledi:

"Vatandaş çok şikayetçi. Fiyatların hepsinde çok artış var. Mazot da zamlandı. 14 liradan 15,90'ı buldu. Ankara fiyatı 70 lira iken 140 lira oldu. Yüzde 100 zam geldi. İnsanlar artık otobüsleri tercih etmiyorlar. Uçaklar bile bizden daha ucuza gidiyor. Ben Diyarbakır için 300 liraya bilet kesiyorum, uçak 350 liraya gidiyor. Ben 18 saate götürüyorum. Uçak 1 saat 45 dakikaya götürüyor. Arada çok fark var. İnsanlar bu yüzden çok şikayetçi. Otogarın halini görüyorsunuz, bomboş. Otobüs girmiyor. Tek tük araba giriyor. Ancak asker sevkiyatı, öğrencilerin tatil günleri. Bu zamanlarda iş yapabiliyoruz.

“İKRAMLAR BİLE ZAMLANMIŞ DURUMDA”

Onun dışında otogara bakın, bomboş. Otogara yolcu girmiyor. Tercih etmiyorlar bizi. Arabaların içine bakın boş gidiyor. Kilis buradan 15 saatlik yol. Buradan çıktığı zaman işletmeci mazot parasını kurtarmıyor. İşletmecinin Kilis'e gidip gelmesi 14 bin liralık yakıt masrafı. Bunu kendi cebinden veriyor. Bunun personel gideri var, ikramı var, gişe parası, otoyol parası var. Kurtarmıyor, hep zarar ediyoruz. Tüm kalemlerde zam var. Dün aldığımız küçük 3'ü 1 arada kahve 75 kuruş iken bugün 1,5 lira. Sadece mazot değil, ikramlar bile zamlanmış durumda."

"MALİYETLER YÜKSELDİ"

İzmit Otogar esnafından Ersin Korkmaz, "İşletmeci olarak bilet satmak konusunda etkileniyoruz. Otobüslerde de 2-3 servisi olan bir servise düşürüyor. Öyle çözüm arıyorlar. Bazıları sadece zorunluktan bu işi yapıyor. Müşteri yazıhaneye geldiği zaman ya gideceği yerden vazgeçiyor ya da programını aksatıyor. Akaryakıt, otoyol, otogara giriş çıkış zammı var. Maliyetler her yerde yükseldi. İşçi maaşları, enerji faturalarının bedeli yükseldi" dedi.