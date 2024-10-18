Şeker-İş Başkanı Gök uyardı: ‘Sektör büyük yara alacak’

Yayınlanma: 18.10.2024 - 19:48

Güncelleme: 18.10.2024 - 19:55

Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Şeker-İş Sendikası, Antalya’da geleneksel basın buluşmasını gerçekleştirdi. Antalya’da bir otelde yapılan toplantıda konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, “Hayat gerçekten zorlaşmakta, işçiler, emekliler, özellikle dar gelirliler enflasyonu çok daha şiddetli hissetmektedirler. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ekseninde başta asgari ücret olmak üzere tüm genel ücretlerde ve özellikle vergi sisteminde bir takım tıkanıklıklar sebebi ile adeta bir çölleşme iklimine girilmiştir” dedi.

'KURAK ÜCRETLERİN NADASA İHTİYACI VAR'

AKP iktidarının ücret politikalarını tarımsal terimlerle eleştiren Gök, “Bu kurak ve verimsiz ücret politikalarının ciddi bir nadasa ihtiyacı bulunmaktadır. Bu manada ülkemizin bir asgari ücret ülkesi kavramından sıyrılarak insani değerler açısından sürdürülebilir yaşam ücreti yörüngesine oturtulmasının toplumsal barışın tesisi açısından da büyük önem arz edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘VERGİ SİSTEMİ DENGELENMELİ'

“Artık söz düelloları yerine çözüm sağlayacak formüller geliştirilmesi gerektiğini” söyleyen Gök, “En başta ülkemizde mevcut vergi sisteminin ağırlık merkezinin, gelire göre dengeye oturtulması gerekmektedir. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok,kısaca herkesin kazancına göre vergi anlayışı getirilmelidir” diye konuştu.

'USTA ÖĞRETİCİLERİN YÜZDE 35'İ EMEKLİ OLACAK'

Bu yıl şeker sektöründeki usta öğreticilerin yaklaşık 2000 kişiyle yüzde 35’inin emekli olacağını söyleyen Gök, sektörün büyük yara alacağını belirtti. Gök, TÜRK-İŞ tarafından 20 Ekim’de Ankara Tandoğan’da yapılacak emek mitingine ilişkin de konuştu. Gök, “Mitingde çalışma hayatında yaşanan sorunların tamamı gündeme getirilecek ama geçinme problemi başta olmak üzere tüm konulara dikkat çekilecek” diye konuştu.