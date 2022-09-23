Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Kirişci şeker pancarından şeker üretiminde Türkiye'nin dünyada beşinci sırada olduğunu, yılda 2,5 milyon ton üretim yapıldığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kars’ta Şeker Pancarı Alım Kampanyası Töreni'nde şeker pancarı alım fiyatını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada "Şeker pancarı alım fiyatı yüzde 245 artışla ton başına 1450 lira olmuştur" dedi.
Türkiye'nin, şeker pancarından yapılan şeker üretiminde yılda yaklaşık 2,5 milyon ton üretim ile dünyada beşinci sırada olduğunu hatırlatan Kirişci Avrupa’da ise dördüncü sırada yer aldığını söyledi.
Şeker üretiminde arz güvenliğini sağlayan bir seviyede durduklarını kaydeden Kirişci, “Şekerpancarı üretiminin en önemli unsuru olan tohum, ülkemizde üretilmekle birlikte, ebeveyn hatlar ithal edilmektedir. Sertifikalı kademede şeker pancarı tohumu üretim miktarı 2021 yılında 2 bin 122 tona ulaşmıştır. Üretilen bu miktar ülke ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Şeker pancarı tohumu üretiminde yeterlilik oranımız yüzde 183'tür. Şeker pancarında arz güvenliği için sertifikalı kademede üretilen tohumlarda kullanılan ebeveyn hatların yerli ve milli kaynaklardan karşılanması önem arz etmektedir" dedi.
Bu yıl ki şeker pancarı alım fiyatlarını da açıklayan Kirişci, "Bu yıl ki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1400 lira olarak açıklıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca, pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 lira kota tamamlama primi de ilave olarak verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artış ile ton başına 1450 lira olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
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