Sendikalar masadan kalkmıştı: Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu!

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemi zam oranı netleşti. Buna göre memurların taban aylığına 1000 TL’lik artış yapılacak.

HAKEM KURULU KARARI KESİNLEŞTİ

Toplu sözleşmede 2026 yılı birinci altı ay için verilen teklif, Hakem Kurulu tarafından aynen kabul edildi. Yasal sürenin bitmesine bir gün kala 26 Ağustos’ta yapılan Kurul toplantısının ikinci oturumunda hükümet tarafı, 2027’ye yönelik 4+4 teklifinde birinci altı ay için 1 puanlık artış yaptı ve 2027 birinci altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 olarak revize edildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığında kesinleşmiş olacak. Böylece kamu görevlilerine yönelik 8. Dönem toplu sözleşme tamamlanmış oldu.

MEMUR-SEN MASADAN ÇEKİLDİ

Teklifi yetersiz bulan Memur-Sen, Hakem Kurulu’ndan çekildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından, “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik” ifadelerini paylaştı.

Kurul, memur sendikaları tarafı olmadan hükümet ve diğer üyelerin oylarıyla kararı kesinleştirdi. Hakem Kurulu kararlarına herhangi bir itiraz mekanizması bulunmuyor ve karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

TABAN AYLIK VE 58 MADDE

Hükümet toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili sendika ve konfederasyonlarla 58 ayrı mali ve sosyal hakta uzlaşma sağlamıştı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu uzlaşmaların Hakem Kurulu kararında yer bulacağını belirtti. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 58 maddenin ne düzeyde karara yansıdığı görülecek.

OVP VE BÜTÇE SÜRECİ BEKLENİYOR

Memurlara verilecek ücret artışının netleşmesinin ardından gözler Orta Vadeli Program (2026-2028) ve Bütçe Çağrısına çevrildi. OVP’nin eylül ayının ilk haftasında, Bütçe Çağrısı ve ödenek tavanlarının ise 15 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. İşçi giderleri toplu sözleşme ile belirlenecek ücret artışlarına göre hesaplandığı için bu süreç bütçe planlaması açısından kritik öneme sahip.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ NEYDİ?

Memur-Sen, 2026 yılı için taban aylığa 10 bin TL zam, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 artış talebinde bulunmuştu.

2027 yılı için ise 7500 TL taban aylık artışı, ilk 6 ay yüzde 20, ikinci 6 ay yüzde 15 zam istedi. Sendikanın toplam talebi 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için yüzde 47 oranında zam oldu.