Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv açıklama yaptı.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve uzun süredir uyutulan Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, açıklamasında şarkıcının şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını belirtti.

2. Sayfa'nın haberine göre, Siliv, tedavi sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü, doktorların tüm imkanları seferber ettiğini belirterek, umutlu bekleyişin devam ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarda evinde kahvaltı yaparken aniden rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ürek’in kalbi bir süre durmuş; yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülmüştü.

Hastanede yoğun bakıma alınan sanatçının kalp fonksiyonlarının normale döndüğü, ancak beyninin oksijensiz kaldığı süreye ilişkin bazı endişelerin bulunduğu doktorları tarafından paylaşılmıştı.

Menajer Mert Siliv, bir önceki açıklamasında, "Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız" demişti.