Sendikalı gazetecileri işten çıkarmışlardı: Sputnik Türkiye’de grev 17 Ağustos’ta başlıyor!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 12:04

Güncelleme: 08.08.2023 - 12:46

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşılamaması üzerine grev kararı alan Sputnik Türkiye çalışanları yönetim tarafından işten çıkarıldı.

25 gazetecinin ‘küçülme’ gerekçesiyle işine son vermesi üzerine, Sputnik Türkiye'nin Süzer Plaza'daki ofisi önünde basın açıklaması yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), kurumda grevin 17 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.

Söz konusu duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Hiçbir kurum, şirket ya da kişi bu ülkedeki kanunlardan daha güçlü değildir!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyoruz; Anayasanın çiğnenmesine izin vermeyin. Sputnik Türkiye temsilci ve yöneticilerine sesleniyoruz: Sakın rahat uyumayın.

17 Ağustos’ta grev pankartını asmaya geliyoruz!”

Hiçbir kurum, şirket ya da kişi bu ülkedeki kanunlardan daha güçlü değildir!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyoruz; Anayasanın çiğnenmesine izin vermeyin. Sputnik Türkiye temsilci ve yöneticilerine sesleniyoruz: Sakın rahat uyumayın.

17… pic.twitter.com/FXOvYbQ0Mc — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) August 8, 2023

Grev kararının okunduğu basın açıklaması ise şu şekilde:

"Grev ilanını 24 Temmuz’da astığımız İstanbul bürosunun önünde Sputnik işverenine, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını çiğnemeyin ve çalışanların sendika hakkına saygı gösterin” demiştik. Bu çağrımıza rağmen aradan geçen on dört günde Sputnik işvereni yasaları çiğnemeye devam etti. Sendikal örgütlenmeyi dağıtmak ve toplu iş sözleşmesini imzalamamak için her türlü yolu denedi.

"İSTİFA BASKILARI YAPILDI"

Ankara bürosu işveren temsilcisi, Sendika olarak astığımız grev ilanı indirdi. Hem Ankara hem de İstanbul bürolarında üyelerimize istifa baskıları yapıldı. Üyelerimiz istifa etsin diye yöneticiler tarafından ikna odaları kuruldu. Söktükleri grev kararımızı, resmî kurumlara yaptıkları başvurular reddedilince yeniden asmak zorunda kalan işveren, bu kez de sözde ‘ekonomik’ nedenle 24 üyemizin işine son verdi.

Üyelerimizin, evlerine götürdükleri ekmeği biraz daha büyütmek dışında bir dert ya da istekleri yok. Bu gördüğünüz plazada yüzbinlerce lira aylık ofis kirası ödeyen Sputnik patronunun ise söz konusu gazetecilerin ücreti olunca aklına hemen ekonomik zorluklar geldi.

"ANAYASA'YI ÇİĞNİYORLAR"

Hiç kimse bize masal anlatmasın! Sputnik işvereni, 24 üyemizi ekonomik nedenle değil sendikal nedenle işten atmıştır. Sputnik Türkiye İstanbul ve Ankara ofislerinin temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 51, 52 ve 53. Maddelerinin yanı sıra Türk Ceza Kanunun 118. maddesini de çiğnemiştir.

Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’a ve cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum; yasaların, anayasanın çiğnenmesine izin vermeyin.

Hiçbir kurum, şirket ya da kişi bu ülkedeki kanunlardan daha güçlü değildir. Bir sendikanın grev ilanı astığı ve 17 Ağustos’ta grev uygulamasına başlayacağını duyurduğu bir süreçte işten atılması, bu ülkenin kanunlarıyla açık açık dalga geçmektir. Bu hadsizliğe karşı, Türkiye’de kanunların olduğunu görmek istiyoruz.

"KANUNLARI ÇİĞNEME CESARETİNİ NEREDEN BULUYORLAR"

Sputnik Türkiye ofisi Ankara ve İstanbul temsilcileri, kanunları çiğneme cesaretini nereden buluyor?

Sputnik Türkiye temsilci ve yöneticilerine sesleniyoruz: Sakın rahat uyumayın. Bu mücadele daha bitmedi, aksine yeni başlıyor. Sendika üyelerini işten atarak sorunları çözdüklerini sanan sizlere sesleniyoruz; 17 Ağustos’ta buraya grev pankartını asmaya geliyoruz!

Yasadışı şekilde işine son verdiğiniz üyelerimizi işe geri alana, toplu iş sözleşmesini imzalayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu ülkede kanunlar var. Bu ülkede çalışanların yasal hak ve güvenceleri var. Sizler de sendikamızın üyelerine hak ettikleri ücreti ve saygıyı verene kadar bu mücadele devam edecek.

Bir kez daha sesleniyoruz: Biz kazanacağız, emek kazanacak, alın teri kazanacak!"