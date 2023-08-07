Grev kararı almışlardı: Sputnik Türkiye gazetecileri işten çıkarmaya başladı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:23

Güncelleme: 07.08.2023 - 13:23

Toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmaması üzerine grev kararı alan Sputnik çalışanları işten çıkarılmaya başlandı.

Radyo Sputnik’te ‘Akşam Postası’ programını yapan gazeteci Atilla Güner, sosyal medya hesabından işten çıkarıldığını duyurdu. Güner, sendikalı olan çalışanların da işten çıkarıldığını belirtti.

Güner’in söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Bu akşam yayını için hazırlıklarımı yapmıştım. İzin dönüşü saat 17.00'de buluşacaktım. Ancak Sputnik Radyo yöneticisi bugün beni çağırdı ve 'küçülüyoruz, sizi işten çıkardık' dedi. Gazeteciler, neden-sonuç ilişkisini açıklamak zorunda.İşyerindeki çoğunluk bir süre önce TGS üyesi oldu, hak mücadelesi başlattı, uzlaşma olmadı ve grev kararı asıldı. Ben de gençlere destek verdim. Gazetecilik hayatım boyunca zaten hep bunu yapmaya çalıştım. Şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor. Bir gün yeni bir mecrada buluşmak üzere hoşçakalın.”

GREV KARARI ASILMIŞTI

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye işvereni ile sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararını ajansın İstanbul ve Ankara’daki bürolarına asmıştı.

“ANAYASA’YI ÇİĞNİYORLAR”

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Sputnik işvereni ile yaptığımız dokuz müzakere toplantısının ardından üyelerimize ‘şu kadar zam teklif edildi’ diyemiyoruz. Çünkü masada uzlaşmak yerine işyerinde sendikal baskılara başladılar. Küçülmeye giderek 20 kişinin işine son vereceklerini söylediler.

Sendika üyelerine istifa etmeleri yönünde baskı yaptılar. “Biz sizinle iyi anlaşıyoruz ama üçüncü kişileri aradan çıkartalım” dediler.

Sputnik işvereni, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 51, 52 ve 53. Maddelerini ihlâl etmektedir. Çalışanların sendika hakkına saygı göstermeyerek Anayasamızı çiğneyebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir.”

TİS SÜRERKEN ‘PERSONEL DEĞİŞİKLİĞİ’ AÇIKLAMASI

Sputnik Türkiye tarafından grev kararının hemen ardından ‘yeniden yapılanmaya’ gidildiği açıklandı. Söz konusu açıklamada “Personel değişikliklerini de öngören bu yeniden yapılandırma süreci, ajansın çalışmalarını daha verimli hale getirip Türk medyasındaki istikrarlı konumunu korumasına imkan verecek” ifadelerine yer verildi.